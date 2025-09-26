Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abonos Jiménez refuerza su expansión internacional con exportaciones a México, Malasia y Cuba

La apertura de dos nuevas plantas de fabricación de fertilizantes ha centrado los esfuerzos de Abonos Jiménez en lo que se lleva de 2025, en los que ha continuado abriendo nuevos mercados. El pasado año, su política de expansión le llevó a iniciar exportaciones a México, Malasia y Cuba, lo que le permitió incrementar su cifra de negocio, que aumentó en un 10% respecto al ejercicio anterior. De este modo, cumple sus objetivos de crecimiento, que se mantienen intactos este año.

Ficha técnica

  • Director general: Manuel Jiménez
  • 70 empleados
  • Facturación: 94,6 millones
  • Dirección: Crta. Palma del Río-Fuente Palmera, Km. 1 / Palma
  • Teléfono: 957649012

