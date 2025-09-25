Juanma Moreno anuncia más de 22 millones contra el mildiu y otras enfermedades de los cultivos y el ganado

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves ayudas por más de 22 millones de euros para afrontar las pérdidas generadas por las enfermedades como el mildiu en cultivos como la vid, o , lengua azul o el parvovirus en la cabaña ganadera andaluza.

Durante su debate con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Juanma Moreno ha querido dejar claro que su gobierno estará siempre "cerca de los agricultores y ganaderos, pero no con palabras huecas, no con soluciones fáciles a problemas muy difíciles, no con titulares escandalosos, pero que detrás no hay nada, si no lo vamos a hacer con hechos".

En este sentido, ha anunciado "un sobreesfuerzo económico para poner a disposición de todos los agricultores, especialmente de los ganaderos, ayudas "por más de 22 millones de euros para paliar" las pérdidas por las enfermedades que han afectado a sus animales. También se ha referido Moreno al mildiu, una importante amenaza en la actualidad para la cosecha de uva en la comarca cordobesa de Montilla-Moriles.

Las ayudas, según ha explicado, se van a abonar en las primeras semanas de 2026 para "proteger a todos y cada uno de nuestros ganaderos" antes las situaciones de contagio que se han producido en los animales.

"Ustedes están en las palabras y nosotros estamos en los hechos", ha dicho Juanma Moreno a Manuel Gavira, después de que este acusara al Gobierno andaluz del PP-A de estar "cargándose" el campo.