Congreso SembraAI
Córdoba, epicentro de la transformación digital del campo
Los representantes políticos celebran el papel de la inteligencia artificial en el impulso del sector
El Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido este jueves la inauguración oficial del tercer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a la cadena agroalimentaria (SembraAI 2025), una cita que reúne a más de un millar profesionales, investigadores, startups, empresas tecnológicas e instituciones de 25 países.
En la apertura oficial, Juan Francisco Delgado, de Fundación Intec, entidad organizadora del Congreso, destacó que Córdoba se ha convertido en el «principal hub de Inteligencia Artificial Agroalimentaria» y una «referencia en Europa». Delgado también ha destacado que el Congreso ha supuesto la «semilla de la IA desde hace cuatro años» y que «ahora está recogiendo los frutos», cuando la tecnología «despunta en la sociedad». Los intervinientes han coincidido en señalar a Córdoba como epicentro de la innovación agroalimentaria mundial, destacando el papel estratégico de la inteligencia artificial para impulsar la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad del sector.
La sesión inaugural se ha abierto con una conferencia que ha mostrado cómo la IA ya está transformando el sector: desde la agricultura de precisión hasta la gestión eficiente del agua, pasando por la trazabilidad y la seguridad alimentaria. A continuación se han desarrolado los primeros debates, a los que siguió un taller organizado por el Ministerio de Transformación Digital sobre espacios de datos y casos de uso en agroalimentación, donde se abordaron los avances en interoperabilidad y las oportunidades que ofrecen los data spaces europeos para pymes y cooperativas.
