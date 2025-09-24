Un informe de UPA considera "fundamental" la agricultura y ganadería familiar en la conservación de los ecosistemas

La agricultura y la ganadería familiar son "pilares fundamentales del medio rural", no solo por su función productiva, sino también por su contribución a la biodiversidad, la cultura y la economía local. Así lo asegura un informe elaborado por WWF bajo la coordinación de UPA sobre el papel de la agricultura familiar ante la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, informa UPA en una nota de prensa.

El documento analiza las aportaciones de la agricultura y ganadería familiar, especialmente la que se desarrolla en territorios protegidos desde el punto de vista medioambiental. La principal conclusión es que la producción de alimentos de estructura familiar y sostenible es "imprescindible para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo".

El informe explica que la agricultura y la ganadería extensiva han dado lugar a agroecosistemas de alto valor natural, esenciales para la biodiversidad europea, y pone como ejemplo paradigmático la dehesa. En España, 33 hábitats dependen total o parcialmente de estas actividades, ocupando un 18,6% del territorio nacional. Sin embargo, la mayoría presenta un "estado de conservación desfavorable", asegura UPA.

La ganadería, clave contra los incendios

La ganadería extensiva, por su parte, mediante prácticas como la trashumancia, no solo vertebra el territorio y mantiene paisajes, sino que también contribuye a prevenir incendios y conservar especies. Además, la diversidad de razas autóctonas, muchas en peligro de extinción, es clave para la resiliencia agroalimentaria. “Garantizar su viabilidad económica y reconocer sus servicios ambientales es fundamental para frenar el abandono rural, conservar la biodiversidad y alcanzar la neutralidad climática”, asegura el informe publicado por UPA en colaboración con WWF.

Incentivar la conservación

El informe plantea una "estrategia de conservación y apoyo basada en reducción del uso de productos fitosanitarios, impulsando la producción ecológica". También se refiere al necesario equilibrio entre carga ganadera y capacidad del ecosistema, así como a la diversificación y rotación de cultivos, lo que mejora los suelos y contribuye a reducir emisiones. También recomienda imitar las pautas naturales, combinando agricultura y ganadería para evitar incendios. Igualmente, se hace referencia a proteger razas autóctonas y variedades locales. “Prácticas que deben integrarse con medidas de la PAC, como pagos agroambientales, apoyo a sistemas agroforestales y ayudas para formación y asesoramiento”.

Precios justos

El informe recomienda "avanzar en el logro de precios justos, así como en el pago por servicios ambientales: compensando a agricultores y ganaderos por conservar biodiversidad, fijar carbono y mantener paisajes". También se hace hincapié en la necesaria simplificación administrativa: recuperando la figura de los “contratos territoriales” que integren compromisos ambientales y apoyos económicos. Por último, se hace referencia a la necesidad de apoyar el relevo generacional y el empoderamiento y progreso de las mujeres rurales.

El informe se enmarca en el proyecto La Agricultura Familiar ante la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, para el que UPA colabora con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), con WWF España y con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), y que cuenta con el apoyo de la European Climate Foundation (Fundación Europea para el Clima).

[Pinche aquí para ver el informe completo]