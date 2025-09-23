UPA critica los "bajos precios en origen" de la uva, que "abocan al abandono" de explotaciones

El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha lamentado este martes los "bajos precios en origen de la uva", que "multiplican la crisis del sector y abocan al posible abandono de explotaciones", por lo que ha pedido "a las administraciones que sean sensibles ante la crítica situación de los viticultores" cordobeses, y ha reclamado "la puesta en marcha de los fondos de reserva de crisis para que las cuantiosas pérdidas de este año no recaigan sólo en los productores".

De esta forma y a través de una nota, Moreno se ha referido al "doble varapalo para un sector emblemático en la provincia de Córdoba", ya que, "a la baja producción de vino motivada por la grave incidencia del mildiu, se unen ahora los bajos precios en origen de la uva".

Se trata de "una circunstancia que, ya terminada la cosecha, multiplica la crisis de los viticultores, muchos de los cuales se verán abocados a un posible abandono de sus explotaciones, si las administraciones no ponen encima de la mesa medidas para paliar las cuantiosas pérdidas que tendremos los agricultores".

Pérdida de producción

De hecho, según ha explicado Moreno, "venimos de un año en el que se ha visto afectada gravemente la producción de uva por un ataque de milidu como no se conocía desde hacía muchos años, debido a las lluvias de primavera, beneficiosas para otros sectores, que han hecho que la enfermedad se desarrolle de manera generalizada. Tanto es así que en algunas zonas se ha llegado hasta el 50% de pérdidas de producción, aunque la media en la provincia ha sido del 30% de un año normal".

Eso, para la provincia de Córdoba, "supone un varapalo tremendo en la producción de nuestros vinos y está abocando a los agricultores a unas condiciones económicas muy desfavorables", según ha lamentado Moreno, quien ha señalado que, además, la "ley de la oferta y la demanda no funciona en absoluto".

Ello se evidencia en que, "a pesar de que no hay una gran oferta de vino, porque ha habido poca producción, los precios no están en consonancia con la baja producción de esta campaña. Se podría pensar que, al haber menos oferta, los precios subirían y podrían paliar, de alguna manera, esas pérdidas cuantiosas que hemos tenido en producción. Pero comprobamos que ha sucedido todo lo contrario".

Así, "lejos de que los precios de la uva en origen hayan repuntado de forma considerable, apenas están diez o 15 céntimos por encima de lo que han sido los precios de otros años, por lo que las pérdidas van a ser cuantiosas, y muchos productores, incluso, no van a cubrir los costes de producción".