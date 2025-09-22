La cosecha de membrillo espera llegar a 2,5 millones de kilos en la Subbética de Córdoba

La zona que conforman los términos municipales de Carcabuey y Priego afrontará en los próximos días el inicio de la campaña de recogida de membrillo, con una producción que, según las últimas estimaciones, puede oscilar entre los 2 y los 2,5 millones de kilos.

Las características de las variedades que se producen principalmente en Carcabuey y las aldeas prieguenses de Zagrilla (Alta y Baja), Esparragal y el diseminado de Genilla, con una maduración algo más tardía, es la causante de que hasta los primeros días de octubre, algo más tarde que en otras zonas de producción, no comience la recogida de este fruto, que en el caso de Zagrilla cuenta incluso con una variedad autóctona que toma el nombre de dicha aldea.

Según ha indicado a Diario CÓRDOBA Juan García Camacho, técnico responsable de la sección de membrillo de la SCA Almazaras de la Subbética, entidad que comercializa el 100% de la producción de la zona, «este año afrontamos una campaña media, gracias a una buena floración debido a las lluvias de la pasada primavera, que hizo que las flores agarraran y cuajaran, mientras que durante el verano ha ido todo bien, sin ningún problema de plagas ni enfermedades extraordinarias». Aun así, añade la preocupación de que en estas últimas jornadas está surgiendo debido a las altas temperaturas, «que coinciden con la maduración del fruto y que pueden dañarlo provocándole quemaduras».

Carcabuey y Priego son los principales municipios productores de membrillo

Junto a los membrillos de la zona de Carcabuey y Priego, en Almazaras de la Subbética también comercializan productos procedentes de parcelas ubicadas en Baena, Cuevas Bajas (Málaga), Santaella y la provincia de Granada.

En cuanto a la comercialización, hay que distinguir el producto que se comercializa al natural y el que se utiliza para la elaboración de vinagres y zumos principalmente.

Dentro del membrillo que se comercializa al natural, una parte se destina a la industria. En concreto, el 60% será para cadenas de supermercados y fábricas nacionales, como las ubicadas en Puente Genil; mientras que el 40% restante se exporta a Francia, donde se emplea en la fabricación de mermelada; Portugal, en este caso para la elaboración de carne de membrillo, y Alemania, donde se emplea para zumos. Otros países donde pueden encontrarse membrillos con la etiqueta de Almazaras de la Subbética son Austria, Polonia, e incluso Estados Unidos, por lo que podría decirse que los membrillos de la zona están repartidos por medio mundo.

Una parte de la cosecha se destina a la elaboración artesanal de zumo y, especialmente, de vinagre dulce

En el caso del producto fresco, el 70% se destina al mercado exterior, con predominio de países nórdicos (Finlandia, Noruega, Suecia), mientras que el 30% restante viaja a los mercados mayoristas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

Por otra arte, una parte de la cosecha se dedica anualmente a la elaboración artesanal de zumo y, especialmente, de su prestigioso vinagre dulce, con el que Almazaras de la Subbética ya ha obtenido importantes reconocimientos que le están abriendo nuevos mercados.

Por último, y en cuanto al precio por kilo de membrillo que se pagará a los productores en la ya inminente cosecha, Juan García señala que dependerá de varios factores, entre ellos los aforos que se están realizando y la fluctuación del mercado, pudiendo oscilar entre los 30 y los 40 céntimos.

