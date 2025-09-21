Durante los siglos de mayor esplendor del emirato y califato, florecieron en la Sierra de Córdoba numerosos conventos mozárabes, de donde surgió el movimiento de exaltado nacionalismo religioso que dirigió San Eulogio, con la serie de mártires mozárabes de la época. El conflicto iba a comenzar en los dos últimos años del reinado de Abd al-Rahman II (828-852) y se iba a prolongar en los cuatro primeros del de Muhammad I (852-886). Es decir, un enfrentamiento de nueve años que convulsionó la iglesia de Córdoba, no sólo por la condena a muerte y ejecución por la autoridad islámica de cuarenta seis cristianos, sino por su repercusión hasta fuera de las fronteras de Al-Andalus y las discusiones sobre la naturaleza religiosa de los martirios, que enfrentó a la comunidad cristiana de Córdoba. Unos querían justificarlos y llamarlos mártires y otros atacarlos como atrevidos y fanáticos que rompían la paz en la que vivían con el invasor.

La principal y casi única información que poseemos sobre esta primera ruptura grave de la convivencia entre cristianos y musulmanes procede de dos autores contemporáneos cordobeses, uno laico, Paulo Álvaro, y otro eclesiástico, Eulogio. El primero es el autor del Indiculus luminusus y de la Vida de Eulogio; el segundo escribió el Documento martiriale, el Liber apologeticus martyrium y, sobre todo, el Memoriale sanctorum. Estas obras fueron concebidas para la comunidad cristiana de los monasterios, aunque existe otra obra de San Eulogio, Pasión de los santos mártires Jorge, Aurelio y Natalia, que elude este propósito, ya que se escribió para los monjes parisinos de San Germain des Prés, que se llevaron las reliquias de dichos santos -custodiados hasta entonces en el monasterio de San Salvador de la Peñamelaria- a la capital francesa en el año 858, provocando un sentimiento de fervor tal en los parisinos que llegaron a despertar el interés del mismo rey de Francia, Carlos II el Calvo, y de gran parte de la cristiandad.

Los nombres de los que habían muerto a manos de la autoridad musulmana pasaron a oscuros martirologios y, con el tiempo, sus obras cayeron en el olvido.

Se les recupera de forma apasionada en el siglo XVI, cuando Ambrosio de Morales edita las obras de Álvaro y San Eulogio. Este último utiliza un lenguaje vehemente para defender y exaltar a los mártires. Este estilo emotivo y persuasivo - con un uso marcado de elementos retóricos y una construcción de frases elaboradas- evidencia un esfuerzo por elevar el latín en medio del proceso de islamización de la sociedad del siglo IX, como una muestra más de resistencia cultural. En todo caso, sus escritos son una fuente primaria esencial para conocer la situación de los cristianos en Córdoba, el conflicto de los mártires voluntarios y, lo que para mí resulta más interesante, aportan datos esenciales sobre la ubicación y características de los monasterios mozárabes que estaban repartidos por la Sierra de Córdoba.

Panal de abejas en una roca. / José Aumente Rubio

Uno de esos monasterios era el ya nombrado San Salvador de la Peñamelaria, que se situaba a cuatro millas de la ciudad, en su parte septentrional, al pie de una elevada roca «en la que por la parte que mira al Mediodía labran miel las abejas en sus cavidades», de lo cual toma el nombre. Este monasterio fue fundado el año 825 por los padres de santa Pomposa, que gastaron en él todo su cuantioso capital, recogiéndose allí con todos sus hijos y familia. Era un monasterio doble, para hombres y mujeres, pero con una completa incomunicación de sexos. Del mismo salieron para recibir el martirio la hija de sus fundadores y su gran amigo Fandila; y en él fueron sepultados san Aurelio, san Jorge, san Pedro y otros compañeros mártires.

El monasterio

En su obra Palestra Sagrada o memorial de los santos de Córdoba (1772), Sánchez de Feria sitúa dicho monasterio «cerca de una legua á la parte septentrional en la cumbre de la Sierra al lado derecho de cuesta de Tras-sierra, por cima de la heredad de la Albayda. En este sitio hay una grande, y muy alta roca, que por la parte que mira al medio día está descubierta, y elevada en forma de muro, y tiene algunas cavidades, en que las abejas labran miel y llaman aún hoy (y ha más de dos mil años) Peña-Melaria»; y más adelante afirma: «Según lo cual no podemos dudar, que este monasterio estuvo en la Huerta, que hoy dicen de las Ventanas, y antiguamente de Sancho Miranda la Alta, donde se reconocen los vestigios, aunque pocos, porque como todo aquel suelo es piedra viva, y formidable roca, es claro, que sobre ella fundaron el monasterio, y se descubren cimientos».

Contemporáneo a Sánchez de Feria es Francisco Baquera de Torquemada, que escribió «Notizia de los monasterios de la Sierra de Cordova y de los Santos Mártires que vivieron en ellos, y Memorias suias que se han podido descubrir». Dicho autor aporta nuevos descubrimientos: «...se han hallado por este lugar, principalmente cavando una viña, que está por encima de la Peña, huesos humanos, con otros rastros de Edifizio antiguo; y la Atargea que vomita agua para el riego de dicha Huerta, es de tan notable hechura que tiene en lo interior algunas quadras de considerable grandeza, denotando en su fábrica ser obra arábiga, y haberse hecho para Hacienda de mayor magnitud que a la que ahora sirve, sin duda para el abasto de la Comunidad de dicho Monasterio; asimismo, en su collado, sobre la misma Peña, se conocen los fundamentos de una atalaya, que podemos juzgar que los moros, habiendo demolido el monasterio, y desterrado de allí sus moradores, como dice Morales, por quitarles las ricas posesiones en que estaban fundados, que se ve claro en este la edificaron para hazer sus zentinelas, no volviesen los Monjes con la devoción o natural cariño, a introducirse en aquel sitio».

Durante los años 1928, 1929 y 1930 se hicieron excavaciones en algunos monasterios mozárabes en la Sierra de Córdoba, dirigidas por Félix Hernández, y uno de los seleccionados fue éste de san Salvador de la Peñamelaria. Encima de la peña fueron halladas las ruinas de un lagarón que no fueron exploradas por parecer modernas; si bien más tarde, después de conocer las ruinas de la basílica visigoda del cerro del Germo en Alcaracejos, se encontró una gran similitud en el aspecto de ambas.

Cerca del Rodadero de Los Lobos Peñamelaria se puede vislumbrar desde la carretera de Trassierra a la altura de la Casilla del Aire. Si miramos a la derecha veremos al fondo un caserío rodeado de olivos que es la huerta de Las Ventanas, y, a la derecha y por detrás, se divisa un gran abrigo rocoso de color rojizo. Encima de dicha peña estuvo situado el monasterio y en ese lugar, el 31 de marzo de 1915, la dueña de la finca, Concepción Terroba Naval, colocó una cruz de piedra con la siguiente inscripción: «Remembranza a la Gloriosa Memoria del Monasterio de Salvador (Peñamelaria)». Por detrás se distinguen, en el alcor de la sierra, pero muy tapados por la vegetación, los restos de la atalaya de la que hablaba Francisco Baquera de Torquemada en el siglo XVIII. Es un privilegio ver atardecer en este magnífico mirador, contemplando las primeras luces que iluminan la ciudad de Córdoba y escuchando el ulular de los búhos reales que anidan en los roquedos calizos que se extienden hacia el este, en el Rodadero de Los Lobos, cantera donde fueron labradas y trabajadas las columnas de la ampliación de la mezquita realizada por Almanzor.

