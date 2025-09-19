Formación
Nuevos cursos sobre cítricos, fitosanitarios y frutos secos en el Ifapa de Palma del Río
Todas las actividades formativas son gratuitas y requieren de inscripción
El centro Ifapa de Palma del Río ha dado a conocer su programa de actividades formativas en el ámbito agrario programadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Acogerá diferentes cursos, talleres y jornadas especializadas, de carácter gratuito, que están dirigidos tanto a agricultores como a técnicos u otros profesionales del sector primario. Serán cursos sobre el tratamiento fitosanitario, la citricultura y los frutos secos.
Se impartirán varios cursos de aplicador de fitosanitarios en los niveles básico y cualificado durante este último trimestre del año. En relación a los cítricos, el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía ha preparado tres cursos interesantes para la zona: la poda de cítricos, la citricultura ecológica y el riego y fertirrigación de cítricos. Por último, en el ámbito de los frutos secos se desarrollará una jornada sobre plagas y enfermedades del almendro y un taller de poda de invierno también enfocado a este cultivo.
En octubre también habrá un taller de gestión integrada de plagas. Todos los cursos y talleres son gratuitos y requieren de inscripción a través del portal web del Ifapa o acercándose al centro, situado en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente.
