Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba están este viernes 19 de septiembre al 43,23% de su capacidad, en una semana en la que no se esperan lluvias y con avisos amarillos por altas temperaturas.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 43,29% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 19 de septiembre de acuerdo con la CHG: