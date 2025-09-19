Alerta en los viñedos de Montilla-Moriles por la presencia de mosquito verde

El mosquito verde se ha convertido en la principal amenaza para los viñedos del marco Montilla-Moriles tras el cierre de la vendimia. Así lo recoge el último boletín de la Agrupación de Producción Integrada (API) elaborado por el Aula de Viticultura del Consejo Regulador, que insta a los viticultores a actuar con rapidez para frenar sus efectos.

«Hasta primeros de noviembre no suele comenzar la caída de la hoja, por lo que en las parcelas con presencia de mosquito se debe tratar para impedir una defoliación prematura y favorecer el agostamiento de la madera», advierte el documento, que recuerda que esta plaga es especialmente peligrosa en las plantaciones nuevas, donde los ataques resultan más intensos y visibles.