Córdoba producirá 253.200 toneladas de cítricos en la campaña 2025-2026, un 20% menos

El aforo elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural estima que Córdoba producirá en la campaña 2025-2026 unas 253.200 toneladas de cítricos, lo que supone más del 20% de reducción respecto a la precedente, cuando se alcanzaron las 320.000 toneladas. Para toda Andalucía, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, ha informado de que se espera obtener unos dos millones de toneladas, un 13,5% menos que en la campaña anterior.

Gómez ha explicado que "esto es consecuencia de las abundantes precipitaciones del mes de marzo y de las temperaturas del verano por encima de la media, que han provocado, por un lado, que la floración y el cuajado no hayan alcanzado los valores previstos inicialmente; y por otro lado, que en verano se hayan caído más frutos de lo habitual en las principales zonas productoras".

Andalucía concentra el 37,4% de la producción total prevista en España (5,44 millones de toneladas). Por provincias, las estimaciones apuntan a que en Almería se recogerán cerca de 227.000 toneladas de cítricos en esta campaña; en Cádiz, alrededor de 59.650 toneladas, y en Granada, casi 6.000 toneladas. Por su parte, la previsión para 2025-2026 en Huelva apunta a cerca de 556.900 toneladas; en Málaga, alrededor de 103.650 toneladas, y en Sevilla, casi 830.000 toneladas.

Manuel Gómez ha presentado este jueves el aforo de cítricos al sector andaluz, en un encuentro celebrado en Sevilla al que han asistido miembros de Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, Asociafruit, Palmanaranja y la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva. Por parte de la Junta han asistido otros representantes de la Consejería entre ellos la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet.

El muestro

En su intervención, el secretario general ha señalado que "el aforo de cítricos del Gobierno andaluz se elabora a partir de la visita y análisis de más de 1.400 parcelas que reúnen una superficie de 4.130 hectáreas". Una tarea en la que los técnicos toman también en consideración las declaraciones de la Política Agrícola Común (PAC) para establecer la extensión que corresponde a cada variedad.

Gracias a esta colaboración, el aforo de cítricos 2025-2026 recoge también datos relativos a la superficie cultivada para la campaña, que ronda las 89.000 hectáreas. Destaca especialmente el naranjo dulce, que concentra algo más de 59.600 de estas hectáreas. A este cultivo le sigue el mandarino, con unas 20.700 hectáreas; el limón (alrededor de 7.000 hectáreas) y otros cítricos entre los que se incluye el pomelo (más de 1.650 hectáreas).

Durante su intervención, Manuel Gómez ha explicado que, “por parte del Gobierno regional, el proceso de recogida de datos para la realización del aforo de cítricos moviliza a efectivos de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) y de las delegaciones territoriales, a los que, posteriormente, se suman los técnicos de los servicios centrales para unificar la información y elaborar las previsiones". Asimismo, ha recordado que las estimaciones realizadas a principio de campaña "podrían verse alteradas por factores que actualmente no se conocen como es el caso del clima, de gran incidencia aún en la evolución de las variedades más tardías".

Naranjas, mandarinas y limones

En cuanto a las diferentes especies de cítricos que se cultivan en la región, el aforo apunta a que las naranjas dulces concentrarán en 2025-2026 el 67% de la producción andaluza (más de 1,3 millones de toneladas). Esta previsión supone que Andalucía concentrará el 50% del total nacional de las naranjas de esta campaña.

Por su parte, el aforo de la Consejería de Agricultura apunta que las mandarinas andaluzas supondrán el 26% del total de la producción de cítricos de Andalucía (más de 528.000 toneladas); y que los limones rozarán las 96.800 toneladas (5% del total andaluz). A nivel nacional, se estima que las mandarinas andaluzas concentrarán el 30,5% y los limones de esta región supondrán el 11,2% de la producción de España en 2025-2026.

Además de estas frutas, el aforo contempla también datos relativos a la producción de pomelo en 2025-2026 (algo más de 41.560 toneladas) y de otros cítricos minoritarios (alrededor de 8.000 toneladas).