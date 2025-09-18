Un collage elaborado por escolares de Rute que rinde homenaje a Valencia, ganador de 'Diseña con Covap'

La décima edición de Diseña con Covap. Tu creatividad es la leche, organizado por Lácteos Covap entre los colegios de Andalucía para premiar la originalidad de los escolares, ya conoce los tres ganadores: el CEIP Fuente del Moral (Rute, Córdoba), el CEIP Maestro Enrique Asensi (Puente Genil, Córdoba) y el CEIP Ramón Simonet (Málaga).

El objetivo de este concurso, donde han participado un total de 165 centros escolares andaluces, superando a la de la edición anterior, es seleccionar la elaboración más creativa de la icónica imagen de la vaca de COVAP a través de materiales reciclados de los envases de los productos de la marca.

Los tres diseños elegidos por el jurado serán reproducidos en una edición especial de los briks de leches clásicas (entera, desnatada y semidesnatada), y estarán disponibles en puntos de venta a partir de septiembre de 2025, ha informado Covap en una nota de prensa.

El certamen, que ha estado abierto a participación desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, premia a los centros escolares ganadores no solo con el reconocimiento de ver sus obras plasmadas en los envases de Lácteos Covap, sino también con cheques destinados a la compra de libros. Además, todos los colegios participantes han recibido productos lácteos de la cooperativa como agradecimiento.

Collage original elaborado por escolares del CEIP Fuente del Moral. / CORDOBA

Primer premio, dedicado a la Comunidad Valenciana

El CEIP Fuente del Moral (Rute, Córdoba) ha sido seleccionado con el primer premio por presentar un original collage dedicado a las personas afectadas por la Dana que asoló la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 y al que han denominado Soli.

Se trata de un diseño que presenta a una vaca con sus patas y rabo cubiertas de barro tras las fuertes lluvias, simbolizadas en sus ubres, y con una máquina excavadora en su lomo que representa la retirada de basura de diferentes colores, así como unas manos unidas que evocan la ayuda humanitaria que recibió la zona afectada. El morrillo, el pecho y la cabeza de la vaca aluden a la calma que llega tras la tormenta, con el sol y la fallera que mira sonriente a la bandera valenciana. La vaca Soli, elaborada, sobre todo, por el alumnado de 4º a 6º de Primaria, también cuenta con una canción y un cuento para trabajar la empatía y la solidaridad.

Collage original elaborado por escolares del CEIP Maestro Enrique Asensi. / CÓRDOBA

Segundo premio inspirado en el periodo Jurásico

El CEIP Maestro Enrique Asensi de Puente Genil (Córdoba) ha obtenido el segundo premio por la Vaca Dina, inspirada en la fauna y flora del periodo Jurásico.

Según Joaquín Galisteo, maestro de Educación Artística del centro educativo, “hemos querido rendir tributo a estos seres que contribuyeron a la formación de los combustibles fósiles, tan necesarios para el desarrollo de los países. La idea surgió después de trabajar estos contenidos en clase y ser conscientes del cambio que se ha producido con el uso de combustibles verdes y medios de transporte eléctricos”. En la elaboración de esta obra ha participado todo el colegio, llevando briks o trabajando en la elaboración del diseño.

Collage original elaborado por escolares del CEIP Ramón Simonet. / CÓRDOBA

La agricultura, idea principal del tercer premio

El malagueño CEIP Ramón Simonet ha logrado el tercer reconocimiento con un diseño centrado en la agricultura. En palabras de Carolina Capablanca, jefa de estudios del centro, se trata de “un sector sumamente importante al que no siempre se le da la importancia que tiene”.

En este colegio de Málaga han plasmado en la vaca diferentes cultivos de cada una de las provincias de Andalucía, como el aguacate, la fresa, la uva, el limón o la naranja, entre otros, a los que han querido aportar un aire alegre e infantil personificándolos con rostros tiernos y simpáticos.