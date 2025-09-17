MEDIO AMBIENTE
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca se encuentra al 43,42 por ciento de su capacidad de 8.034 hectómetros cúbicos.
Pantanos por provincias
Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (89,54%), seguida de Sevilla (67,39%), Córdoba (43,42%), Jaén (33,79%) y Granada (25,32%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- Las ventas de aceite de oliva alcanzan las cifras más altas de la última década
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
- El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes
- Causas y gestión de los incendios forestales en España
- La vendimia nocturna se impone para favorecer el estado sanitario de la uva