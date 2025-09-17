DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 43,42% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba están este miércoles 17 de septiembre al 43,42% de su capacidad, en una semana en la que no se esperan lluvias y con avisos amarillos por altas temperaturas.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 43,51% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 17 de septiembre de acuerdo con la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 57,68% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 75,86%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,82%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 71,44%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 40,96%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,74%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 61,71%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,55%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,84%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,84%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,47%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 20,78% de su capacidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- Las ventas de aceite de oliva alcanzan las cifras más altas de la última década
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
- El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes
- Causas y gestión de los incendios forestales en España
- La vendimia nocturna se impone para favorecer el estado sanitario de la uva