El proyecto Trails4Soil de la UCO creará ‘living labs’ para estudiar y mejorar la salud del suelo en Europa

El proyecto Trails4Soil, coordinado por la Universidad de Córdoba, ha comenzado este martes con el reto de diseñar estrategias capaces de garantizar una gestión sostenible del suelo agrícola en Europa. Para ello, un consorcio internacional compuesto por 22 universidades, centros de investigación y organizaciones agrícolas de doce países diferentes colaborará para crear cinco ‘living labs’, espacios de experimentación y estudio destinados a mejorar la salud del suelo en nueve países de Europa, sentando así las bases para una agricultura sostenible.

El director general de Investigación de la UCO, Feliciano Priego, y la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam), María del Carmen del Campillo, han presidido el ‘kick off meeting’ que da luz verde al proyecto, centrado en la integración de tecnologías de vanguardia como las técnicas de agricultura regenerativa y de conservación para facilitar la adopción de soluciones de gestión sostenible de cara a alcanzar los objetivos de la Misión Suelo de la UE.

Investigación agronómica

Durante la inauguración, han destacado el potencial de la Universidad de Córdoba en el ámbito de la investigación agronómica y la importancia de crear sinergias internacionales para hacer frente a los retos de la salud del suelo en Europa, seriamente afectado por la erosión.

Con un presupuesto de 14,1 millones de euros, de los cuales 11,7 los financia la Unión Europea en el marco de la convocatoria Horizonte Europa, Trails4Soil se desarrollará hasta el año 2030 planteando vías para la implementación de medidas económicas, políticas, técnicas y sociales dirigidas a mejorar la salud del suelo y a impulsar la transición hacia un sistema agroalimentario resiliente y sostenible.

En concreto, los cinco ‘living labs’ planteados en el proyecto estudiarán los efectos del empleo de prácticas agrícolas regenerativas o de conservación bajo condiciones climáticas y para diferentes tipos de cultivo, abarcando alrededor de 16.000 hectáreas de terreno agrícola.