Córdoba es la tercera provincia andaluza con más contratación de seguros agrarios

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha intervenido este martes en la inauguración de la jornada técnica ‘Seguro Agrario, su importancia y necesidad’, organizada por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Acosta ha asegurado que Córdoba es la tercera provincia con más seguros agrarios contratados, con alrededor de 3.600 pólizas subvencionadas y más de tres millones de euros en ayudas.

Este dato supone alrededor de un 19% del total regional, ya que la Junta calcula que alrededor de 14.000 agricultores y ganaderos andaluces se beneficiarán este año de estas ayudas.

El delegado territorial ha destacado que la agricultura es un “motor económico y social que se enfrenta a adversidades derivadas del cambio climático y la aparición de plagas y enfermedades cada vez más resistentes”, a lo que ha añadido que “en este contexto, la contratación de seguros agrarios se consolida como una herramienta esencial para garantizar la viabilidad de las explotaciones y la sostenibilidad del medio rural”.

Francisco Acosta, durante su intervención. / CÓRDOBA

Acosta ha recordado que los agricultores deben afrontar amenazas biológicas como la lengua azul o la gripe aviar, favorecidas por la alteración de los ciclos naturales de insectos y patógenos. “Estas plagas inciden de manera especial en cultivos emblemáticos como el olivar, los extensivos o las producciones de frutales y hortalizas”, señala. A ello se suman fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, como inundaciones repentinas, sequías prolongadas, tormentas de granizo, olas de calor intensas o lluvias persistentes que afectan directamente a los rendimientos y a la calidad de las cosechas.

Ante este escenario, la Junta de Andalucía ha reforzado su política de apoyo a los seguros agrarios. Como ha explicado el delegado, en este ejercicio se han puesto a disposición del sector más de 15,7 millones de euros en subvenciones para facilitar la contratación de pólizas.

En concreto, la convocatoria de 2024 destinada a pólizas firmadas ese año, contempló un presupuesto superior a 5,8 millones de euros. Por su parte, la convocatoria abierta en marzo de 2025 cuenta con una dotación de 9,9 millones de euros y se estima que se acojan unos 7.500 profesionales mediante la contratación de 11.500 pólizas.

El delegado ha subrayado que “contar con un seguro agrario permite a los profesionales del sector primario aumentar la estabilidad de sus explotaciones, garantizar la continuidad de la actividad y contribuir a fijar población en las zonas rurales”. En este sentido, ha animado a los productores que aún no cuentan con póliza a acogerse a este sistema de protección, especialmente en un contexto cada vez más cambiante e imprevisible.

Asimismo, ha agradecido la iniciativa de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, encabezada por Rafael Sánchez de Puerta, por su compromiso y sensibilidad en torno a un tema clave para el presente y el futuro del campo andaluz. “La capacidad de anticiparse y gestionar las contingencias será clave para garantizar la resiliencia del sector agrícola en nuestra provincia”, ha concluido.