Belloterra gana el premio a productor del año de alimentación gourmet

La empresa de productos ibéricos Belloterra ha recibido el premio Productor del Año en los Auténtica Excellence Awards 2025, unos galardones entregados en el marco de la Feria Auténtica Premium Food Fest, la gran cita nacional de la gastronomía gourmet que se celebra estos días en Sevilla.

Este reconocimiento destaca la trayectoria de Belloterra en la producción de productos ibéricos de máxima calidad bajo la DOP Los Pedroches, así como su apuesta por la innovación. La firma ha logrado elaborar un jamón de bellota 100% ibérico utilizando exclusivamente sal marina ecológica. Además este año han conseguido elaborar un chorizo y un salchichón ‘clean label’, libres de conservantes y colorantes innecesarios. Asimismo, en su compromiso con la sostenibilidad, Belloterra ha logrado reducir en sus nuevos envases de loncheado un 98% el uso de plásticos respecto al anterior modelo.

Para Javier Castro, gerente de la firma, este reconocimiento es un respaldo a la filosofía de la marca: «recibir el premio Productor del Año, en una cita tan destacada como Auténtica, es un orgullo para todo nuestro equipo. Es un reflejo de nuestra apuesta por la excelencia, del esfuerzo constante por mantener la esencia de la tradición ibérica y, al mismo tiempo, apoyar la innovación y la sostenibilidad».

Cabe recordar que la compañía ha sido distinguida en repetidas ediciones, la última este mismo 2025, en los Great Taste Awards, considerados los Oscar de la alimentación gourmet, donde su jamón de bellota 100% ibérico ha obtenido varias estrellas.

Con esta última distinción, Belloterra reafirma su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la proyección internacional de los productos ibéricos, manteniendo viva la esencia de una tradición que ha convertido al Valle de Los Pedroches en un referente mundial del jamón ibérico de bellota.