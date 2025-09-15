Por tierra y aire, la DOP Baena despliega su plan de control contra la mosca del olivo

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena ha puesto en marcha una nueva campaña de vigilancia y control frente a la mosca del olivo con el objetivo de reducir la incidencia de la plaga y la picada de la aceituna y así garantizar la excelencia del virgen extra de la DOP Baena.

El operativo está impulsado de manera conjunta por el Consejo Regulador y la Asociación de Agricultores de la demarcación, e incluye más de 120 puntos de observación distribuidos por el territorio.

Uno de los aviones que se emplean en la campaña. / CÓRDOBA

Según detalla la DOP en una nota de prensa, este sistema permite actuar de forma precisa únicamente en aquellas áreas donde se detecta mayor incidencia, reduciendo así el uso de tratamientos y favoreciendo la sostenibilidad ambiental.

Técnicas empleadas

La estrategia contempla técnicas avaladas para la agricultura ecológica, como el trampeo masivo y la aplicación de tratamientos localizados —terrestres y aéreos— exclusivamente cuando resulta necesario. Con ello, destaca el texto, "no solo se limita el impacto ambiental, sino que también se logra un empleo más eficiente y racional de los recursos".