Quince estands con las mejores bodegas, catas, maridajes innovadores... vuelve la Fiesta del Vino y la Tapa de Montilla-Moriles

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este lunes la décimo octava Fiesta del Vino y la Tapa, así como el tradicional Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, actividades centrales del calendario de la Vendimia Montilla-Moriles, que se celebrarán del 19 al 21 de septiembre en el Complejo Envidarte. Durante el evento, la estrella serán los vinos de la DO Montilla-Moriles, que estarán presente en los quince estands de 21 empresas y donde se combinarán las mejores bodegas con una rica y variada oferta gastronómica. También habrá catas dirigidas, maridajes innovadores y nuevas experiencias enogastronómicas, además de demostraciones artesanas

El delegado municipal de Comercio, Valeriano Rosales, subrayó que estas iniciativas ponen en valor “el trabajo de agricultores, bodegueros y de todas las personas vinculadas al mundo del vino”, especialmente en un año marcado por las dificultades del campo. Rosales destacó además el “maridaje perfecto entre los excelentes vinos de la Denominación de Origen y la gastronomía local”, subrayando el carácter promocional y turístico que adquiere la cita este año, incorporando catas, talleres, experiencias culturales y una cata teatral.

Autoridades en la presentación de la Fiesta del Vino y la Tapa. / CÓRDOBA

Horario y cómo llegar

La Fiesta del Vino y la Tapa será del viernes 19 de diciembre al domingo 21. El primer día abrirá de 21 a 02 horas. El sábado lo hará de 13 a 18 y de 21 a 02 horas y el domingo de 13 a 18. Para facilitar la asistencia, el Ayuntamiento pondrá en marcha dos autobuses desde Córdoba, con inscripción a través de la Oficina de Turismo.

Concurso de Venencia

El Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, organizado en colaboración con la Asociación Amigos de la Venencia, se celebrará el domingo y reunirá a participantes de todas las edades, con categorías desde los 3 años hasta adultos. Las inscripciones podrán realizarse en el registro del Ayuntamiento (presencial o sede electrónica) hasta el jueves 18, así como el mismo día del concurso, hasta una hora antes del inicio.

Como novedad, la edición 2025 contará con la presencia de territorios invitados: la Denominación de Origen Cariñena, Ciudad Europea del Vino 2025, y el municipio portugués de Serpa (Baixo Alentejo), que ofrecerán degustaciones y actividades en una zona dedicada.

El concejal de Turismo, Adrián Lapsley, destacó que se trata de “un gran escaparate de nuestra tradición vitivinícola”, que además se complementa con la feria de artesanía y oficios vinculados al vino, como la tonelería o la espartería. Representantes de las bodegas participantes, como Pérez Barquero y Arrabal, animaron a montillanos y visitantes a “disfrutar de un fin de semana elegante y cercano al vino”, agradeciendo la implicación ciudadana en la promoción de un patrimonio único.