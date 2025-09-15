La humedad y las plagas merman en Córdoba la producción del cereal de invierno

El hecho de que el último año agrícola haya sido benévolo en lluvias no supone que haya aportado resultados positivos para todos los cultivos, aunque a la mayoría sí. En concreto, los cereales de invierno se han visto perjudicados por la excesiva humedad, lo que ha generado la proliferación de plagas y enfermedades, que ha perjudicado a la producción final, según ha explicado a este periódico el técnico de Asaja Antonio Monclova.

El experto señala que, dadas las circunstancias del terreno este año, el trigo, por ejemplo, no se ha podido tratar como hubiera sido deseable, por lo que se han dado más casos de enfermedades producidas por el mosquito del trigo, lo que ha repercutido en que los rendimientos finales hayan sido menores, y a eso se une que los precios que se están pagando por el cereal en general son los mismos de hace unas décadas.

Terrenos en barbecho

Los agricultores cordobeses están este año descontentos porque la medida propuesta por la administración para acabar con las citadas plagas es la de dejar el terreno en barbecho un tiempo, tras una labranza temprana. Esta circunstancia ha supuesto, explican desde Asaja, que ahora en septiembre que ya se puede «mover la tierra», esta esté bastante seca y suponga más dificultad y coste su puesta en cultivo.

Asaja señala que casi todos los agricultores han trabajado «a pérdidas» en esta campaña

El experto señala que este año casi todos los productores de cereales de invierno «han ido a pérdidas», entre las circunstancias del campo y la tierra y «los precios irrisorios que se están pagando», concreta, al tiempo que «los insumos no solo no bajan, sino que se están pagando más caros que nunca». Estas adversidades harán, a juicio de Monclova, que «este año gran parte de la superficie de cereal no se llegará sembrar».

Por otro lado, se da la circunstancia de que la paja resultante del cereal una vez segado este año ha sido abundante, pero también lo ha sido la producción de hierba en el campo, con lo que los animales de extensivo han requerido menos aporte de paja. Así, «los productores tienen los almiares llenos, al no poder venderla», indica.

Sobre este aspecto, desde la Delegación de Agricultura de la Junta indican que «se están realizando labores de gradeo y alzado en las parcelas anteriormente ocupadas por los cereales de invierno para enterrar rastrojos y preparar la siguiente campaña, quedando todavía mucha paja en los almiares pendiente de retirar ante la menor demanda y cotización de este producto durante esta campaña».

En el caso del girasol, la Junta explica que ya está todo segado y se están realizando labores de tumbado de cañas y de eliminación de restos, para preparar el terreno para otras siembras. Tampoco ha sido bueno el rendimiento en este caso, «sobre todo en las siembras más tardías, las realizadas después de las abundantes lluvias de marzo», aclaran desde la Delegación.

