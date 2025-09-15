Un congreso expone en la Universidad de Córdoba los últimos avances en mejora genética vegetal

La Universidad de Córdoba (UCO) se convertirá los días 22 y 23 de octubre en punto de encuentro entre personal experto y empresas dedicadas a la mejora genética vegetal con la celebración del congreso Corteva Symposia Series – Córdoba 2025. Este encuentro, organizado por doctorandos de la Universidad de Córdoba e impulsado por la empresa Corteva, está orientado a estudiantes, investigadores en periodo de formación -grado, máster y doctorado-, si bien contará también con actividades abiertas al público general.

En concreto, el congreso cuenta con una sesión abierta al público en el Real Jardín Botánico de Córdoba durante la tarde del miércoles 22 de octubre. En esta cita se hablará del Banco Andaluz de Germoplasma y se darán a conocer los materiales genéticos conservados en el mismo, así como las herramientas y oportunidades de colaboración que ofrece este recurso para el personal investigador. A continuación, y en el marco de una colaboración con la programación del Festival Flora, los artistas florales María Castellanos y Alberto Valverde dialogarán sobre la inteligencia de las plantas con Paco Calvo, investigador del MINT Lab de la Universidad de Murcia, el primer centro de investigación dedicado a explorar la cognición y comportamiento de las plantas a través de la biología, la filosofía y la neurociencia.

El congreso contará con expertos como Elliot Heffner, director regional europeo de Desarrollo de Semillas (SPD) en Corteva Agriscience, o el catedrático de la Universidad de Córdoba José Ignacio Cubero, así como otros representantes del mundo de la investigación y la empresa vinculados al sector de la mejora genética vegetal. El programa completo del evento, que ahondará en los avances en mejora vegetal en cultivos leñosos, hortícolas, cereales y legumbres, puede consultarse aquí .