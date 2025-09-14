Aumentan más de un 30% las explotaciones de producción ecológica en Andalucía en los últimos cuatro años

Las explotaciones de producción ecológica en Andalucía han aumentado más de un 30% en los últimos cuatro años. Este dato se desprende de un estudio elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la Orientación Técnico-Económica (OTE) y dimensión de las explotaciones agrarias de producción ecológica a partir de los datos registrados en el Sistema de Información de la Producción Ecológica de Andalucía (Sipea). A este respecto, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, ha destacado que “este dato es reflejo del compromiso inequívoco del Gobierno andaluz con la sostenibilidad en el sector agrícola y la apuesta por una agricultura más rentable y eficiente a través de las diferentes medidas llevadas a cabo en los últimos años, entre las que destacan el Proyecto de Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras Producciones Certificadas”.

En dicho estudio se observa como desde 2020 se ha incrementado un 32% las explotaciones ecológicas en Andalucía y un 28% la superficie certificada (o en proceso de conversión), por lo que actualmente son más de 22.000 explotaciones registradas y un total de más 1,4 millones de hectáreas. Los resultados de este análisis muestran que las explotaciones mayoritarias en “eco” son en su mayoría -más del 66% del total- las explotaciones especializas en cultivos permanentes. Asimismo, esta tipología de explotaciones supone más del 41% del total de producción ecológica.

Los frutos secos como cultivos principales

Dentro de este grupo, los cultivos principales son los frutos secos, seguidos del olivar. Sin embargo, las mayores superficies se dan en las explotaciones herbívoras especializadas de carácter extensivo, con más de un 54% del total. En este grupo destaca el bovino de carne con más de 1.500 explotaciones y casi 500.000 hectáreas. Con respecto a la dimensión económica, las explotaciones con producción estándar inferior a 50.000 euros -el 67% del total- engloban un escaso 16% de la producción ecológica total; mientras que aquellas superiores a 100.000 euros, comprenden más del 67%. En cuanto al tipo de titularidad de estas explotaciones, el 19% son personas jurídicas y el 81% pertenece a personas físicas, de los cuales el 29% son titulares mujeres y el 52% titulares hombres. En este sentido, la dimensión económica de las explotaciones de titularidad jurídica es mucho mayor, ya que aporta algo más del 50% de la producción total “eco” de Andalucía. Dentro de las explotaciones de titularidad física, las pertenecientes a mujeres suelen ser algo más pequeñas que las pertenecientes a hombres.