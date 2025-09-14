Actuaciones forestales e incendios

Aún retumban los ecos del verano sobre que los incendios forestales alcanzan grandes magnitudes porque la legislación impide «limpiar el monte», la administración no permite que se haga nada en el medio forestal, que además la culpa la tienen los ecologistas, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Son axiomas que se vierten a las redes con declaraciones de políticos malintencionados que pretenden de alguna forma enredar el debate para que no salgan a la luz las verdaderas causas.

En realidad la Ley de Montes de 2003 establece en materia competencial que las comunidades autónomas ejercen aquellas competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, y las que en virtud de otros títulos competenciales tengan atribuidas en sus estatutos de autonomía. Por ejemplo en el de Andalucía, el artículo 57 sobre medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad, establece como competencia exclusiva la materia de montes, explotaciones, aprovechamientos y servicios forestales; vías pecuarias; marismas y lagunas, y ecosistemas acuáticos; pastos y tratamiento especial de zonas de montaña; delimitación, regulación, ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos, incluyendo los que afecten a las aguas marítimas de su jurisdicción, corredores biológicos, y hábitats en el territorio de Andalucía, así como la declaración de cualquier figura de protección y establecimiento de normas adicionales de protección ambiental; fauna y flora silvestres; y prevención ambiental.

La Ley estatal dictamina las normas generales de la planificación forestal y de los aprovechamientos, e indica que los maderables y leñosos se regularán por el órgano forestal de la comunidad autónoma y en los montes no gestionados por dicho órgano forestal, es decir, en montes privados, estarán sometidos a unas condiciones básicas: de acuerdo con proyecto de ordenación, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente y en caso de no existencia de estos documentos requerirán autorización y abre la puerta a las declaraciones responsables, cuyos supuestos se deben determinar por las comunidades autónomas. De aquí puede deducirse claramente que las declaraciones de que no se permite la intervención en el medio forestal son falsas.

Para más abundancia, la legislación andaluza en materia forestal data del año 1992. Se alcanzó un consenso general entre los grupos políticos, sin votos en contra en la aprobación final, aunque sí con abstenciones y reservas de la oposición. Todo ello fue fruto de una amplia participación en su elaboración, favorecida por la experiencia del Plan Forestal Andaluz de 1989, el primero de España aprobado por unanimidad. Esta norma contempla la regulación de los aprovechamientos y actuaciones forestales y como principio general determina que los montes como ecosistemas forestales deben ser gestionados de forma integrada contemplándose conjuntamente la vegetación, la fauna y el medio físico que los constituyen, con el fin de conseguir un aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, garantizándose la preservación de la diversidad genética y los procesos ecológicos esenciales. No podría ser de otra forma, dado que en ambiente mediterráneo el monte es estratificado e integrado por todos esos elementos que no pueden disociarse del mismo. Pueden ser objeto de aprovechamiento forestal las maderas y leñas, corcho, frutos, pastos, fauna cinegética, plantas aromáticas y medicinales, setas y los demás productos de los terrenos forestales.

Las condiciones técnicas para realización de trabajos en montes poblados de encinas y alcornoques en régimen privado datan de 1988 y si se leen detenidamente son unas instrucciones muy precisas de marcado carácter técnico para realizar podas, desbroces, tratamientos preventivos contra incendios (cortafuegos, áreas cortafuegos y fajas auxiliares), aclareos y entresacas, y descorches. Si algo tiene es que no es una norma política.

Según las declaraciones de algunas personas y políticos de alta responsabilidad de que los trabajos que se deben realizar en el monte no se podían ejercitar por imposición de la administración o los ecologistas es ciertamente falso. No están prohibidas, todo lo contrario, están permitidas, como se deduce de lo más arriba descrito, incluso en los espacios naturales protegidos en los que aplica la misma regulación en materia forestal en la gran mayoría de su superficie. De igual manera, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo no tienen nada que ver sobre estos aspectos, hay que leer más y opinar menos.

Este debate ha denotado una supina ignorancia en la materia o cierta intencionalidad maligna para desviar el debate y responsabilidades. Ha provocado un elevado hartazgo en los profesionales que trabajan en relación directa con esta legislación, que no alcanzan a comprender el camino equivocado que ha tomado para solucionar el problema de los incendios forestales, cuyas causas fueron analizadas en un anterior artículo, y quien prende fuego al monte casi siempre vive junto a él, como vienen demostrando las detenciones que ha realizado la Guardia Civil este verano.

Suscríbete para seguir leyendo