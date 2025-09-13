Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica

Gran Malestar y primeros movimientos de las Denominaciones de Origen Protegidas de Los Pedroches y Jabugo (Huelva), a las que está previsto que se sume la de Extremadura, tras la decisión de Guijuelo (Salamanca) de amparar a cerdos cruzados con sólo el 50% de la raza ibérica.

El presidente del consejo regulador de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, indica que respeta la decisión del pleno de la DO salmantina pero «no la compartimos porque cambiar sus reglas va a afectar a los demás marcos de calidad». Los presidentes de Los Pedroches y Jabugo mantuvieron el jueves una reunión en el Ministerio de Agricultura con el director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, al que trasladaron su malestar, pero este les aseguró que la modificación en el pliego de la DOP de Guijuelo cumpliría la legalidad.

Sin aviso previo

Torralbo ha calificado la reunión como «cordial», pero no comparte el aval del Ministerio a esos cambios «y no quieren ver las consecuencias». Tras el encuentro se acordó realizar otro en dos semanas, también con la DOP de Extremadura, para definir aspectos técnicos. El presidente de la DOP Los Pedroches señala que esos cambios se han realizado «con nocturnidad, alevosía y hasta agosticidad, si se me permite», sin que nadie «nos haya adelantado nada, y nos hemos encontrado con la materialización de los cambios publicada en el BOE del 1 de septiembre».

Las denominaciones anuncian que presentarán un recurso de alzada ante el Ministerio, abriendo la puerta a un contencioso administrativo por la vía judicial y no descartan acudir a la Unión Europea, que autoriza las DOP, pero agotando el diálogo con el Ministerio de Agricultura.

Jamones de máxima calidad de la DOP Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Volumen de producción frente a calidad máxima

Guijuelo apuesta ahora por una producción que busca el volumen y por eso incluye entre sus productos amparados uno de menor categoría como es el de cerdos con un 50% de la raza ibérica, cruzada con la duroc. En el caso de Los Pedroches y las otras dos DOP de Jabugo y Extremadura se apuesta por la producción de máxima categoría con cerdos 100% de la raza ibérica y alimentados en la dehesa con limitación de animales por hectárea.

Entienden que el porcentaje racial por el que ahora se decanta Guijuelo genera productos con la pata negra pero que nada tienen que ver con el ibérico puro.

Los peligros que vienen

Torralbo añade que «las alarmas saltaron cuando se abre la puerta a que se puedan hacer producciones intensivas de cebo de campo, por ejemplo, en la dehesa de Los Pedroches para luego marcarse con la DO de Guijuelo», lo cual es «peligroso», ya que no coincidiría la zona de producción con la de elaboración.

Así las cosas, Antonio Jesús Torralbo asegura que los principales damnificados son los consumidores, que se van a encontrar la misma vitola en figuras de distinta calidad, y la dehesa, una vez que se permite este tipo de categorías. Y asegura que «nosotros seguimos apostando por hacer los jamones que nos permite nuestro territorio y de máxima categoría y calidad».

Suscríbete para seguir leyendo