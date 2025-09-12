La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera

La Junta de Andalucía ha abierto una investigación para aclarar el motivo de la muerte de varias aves en el entorno de la Laguna de Zóñar, de Aguilar de la Frontera. Fuentes municipales consultadas por este periódico han indicado que tras la aparición, se ha generado una gran preocupación en el municipio por este motivo.

Estos hallazgos, según las mismas fuentes, han ocasionado que la Junta de Andalucía haya puesto en marcha "el protocolo por la influenza aviar".

Aunque también se había generado cierta inquietud al detectarse otros casos en los términos municipales de Villa del Río y Castro del Río, desde la Junta de Andalucía han indicado a este periódico que ninguno de ellos se corresponde con la gripe aviar. En concreto, en el caso de Villa del Río las fuentes consultadas apuntan que las aves muertas no registraban ningún virus, mientras que el caso de Castro del Río ha sido calificado como de "falsa alarma", sin más detalles.