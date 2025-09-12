Finalizan las obras en la vía pecuaria de La Zarza en Montilla tras una inversión de 295.000 euros

El Ayuntamiento de Montilla presentó este viernes, junto con la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, la finalización de las obras de mejora de un tramo de la vía pecuaria de La Zarza, una intervención largamente demandada por agricultores y vecinos del municipio.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la importancia de esta actuación que ha permitido rehabilitar una infraestructura rural que, además de ser vital para la actividad agrícola, también constituye un espacio de uso recreativo muy apreciado por la ciudadanía.

El regidor montillano subrayó la relevancia de la colaboración institucional en el desarrollo de este proyecto y agradeció al delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Rafael Martínez, «su cercanía y el trabajo conjunto que desarrollamos para atender las demandas de nuestro municipio».

«Estas actuaciones nos permiten avanzar en sostenibilidad y en la mejora de nuestras infraestructuras rurales», afirmó Rafael Llamas, quien quiso poner el acento en la «visión compartida» entre el Ayuntamiento de Montilla y la Junta de Andalucía a la hora de rehabilitar esta vía pecuaria.

Por su parte, Martínez explicó que esta intervención forma parte de un plan más amplio que, durante doce meses, ha permitido actuar en 34 vías pecuarias de 25 municipios de la provincia. La inversión total, cercana a 295.000 euros, ha sido financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).