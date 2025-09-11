Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

31.ª edición del certamen

La Diputación de Córdoba acoge la entrega de los Premios Mezquita de vino

La Aurora y Bodegas Jesús Nazareno reciben algunos de los máximos galardones

Autoridades, organizadores y premiados, este jueves en la Diputación.

Autoridades, organizadores y premiados, este jueves en la Diputación. / CHENCHO MARTÍNEZ

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Cooperativa La Aurora y Bodegas Jesús Nazareno han sido dos de los grandes premiados en la 31.ª edición del Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita, que se han entregado este jueves en un acto celebrado en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.

Se ha puesto así el broche de oro a esta edición del veterano certamen, cuya cata se celebró el pasado mes de junio y que está presidido por Manuel María López Alejandre y dirigido por María Isabel López Infante.

