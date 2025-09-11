31.ª edición del certamen
La Diputación de Córdoba acoge la entrega de los Premios Mezquita de vino
La Aurora y Bodegas Jesús Nazareno reciben algunos de los máximos galardones
La Cooperativa La Aurora y Bodegas Jesús Nazareno han sido dos de los grandes premiados en la 31.ª edición del Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita, que se han entregado este jueves en un acto celebrado en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.
Se ha puesto así el broche de oro a esta edición del veterano certamen, cuya cata se celebró el pasado mes de junio y que está presidido por Manuel María López Alejandre y dirigido por María Isabel López Infante.
