DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 43,96% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba están este jueves 11 de septiembre al 43,96% de su capacidad, en una semana en la que no se esperan lluvias y con temperaturas al alza el fin de semana.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 44,13% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 11 de septiembre de acuerdo con la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 59,79% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,87%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,92%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 71,94%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 41,61%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 20,62%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 63,34%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,37%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 75,95%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,61%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,17%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 21,19% de su capacidad.
