El sábado, a partir de las 13.00 horas
El Mercado Victoria de Córdoba presentará los mostos nuevos de esta cosecha
El Lagar Los Raigones y La Bodega del Mercado celebrará en la capital cordobesa la primera edición de la ‘Mostofiesta’
Lagar Los Raigones y La Bodega del Mercado celebrarán el próximo sábado 13 de septiembre la primera edición de la Mostofiesta en la Terraza de las Palmeras del Mercado Victoria, un enclave singular en pleno corazón de Córdoba que reunirá, entre las 13.00 y las 18.00 de la tarde, el primer mosto de la temporada con música, gastronomía y un ambiente festivo que pretende rendir homenaje a la tradición vitivinícola de la Campiña.
La cita, que aspira a consolidarse como un referente anual en el calendario del Mercado Victoria, ofrecerá a los asistentes la posibilidad de degustar distintas variedades de mosto de forma separada, además de coupages y ensamblajes diseñados al gusto de cada persona. Y es que los organizadores quieren que la experiencia trascienda la simple cata de vinos nuevos, proponiendo «un juego sensorial en el que los maridajes con platos seleccionados aporten matices sorprendentes y despierten la curiosidad de quienes se acerquen a la cita».
El origen de la iniciativa
La iniciativa surge de la colaboración entre dos nombres estrechamente vinculados al mundo del vino: Lagar Los Raigones —una de las firmas de referencia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de la Asociación de Lagares de la Sierra de Montilla— y La Bodega del Mercado —el proyecto que los empresarios montillanos Santiago y José Antonio Jiménez han impulsado en el Mercado Victoria—.
Durante la presentación de la Mostofiesta, Santiago Jiménez subrayó el espíritu innovador que inspira la iniciativa y aprovechó para insistir en la importancia de un consumo responsable. «Desde La Bodega del Mercado hacemos siempre un llamamiento al consumo responsable de nuestros vinos», señaló el responsable del Lagar Los Raigones, antes de invitar al público a acercarse en estas fechas al Mercado Victoria para descubrir propuestas refrescantes que han marcado el verano cordobés durante esta temporada, como el vino blanco joven Cerroverde del propio Lagar Los Raigones.
