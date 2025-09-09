DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 44,15% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba están este martes 9 de septiembre al 44,15% de su capacidad, en una semana en la que no se esperan lluvias y con temperaturas al alza el fin de semana.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 44,37% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 9 de septiembre de acuerdo con la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 60,48% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,22%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 36,30%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,14%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 41,78%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 20,91%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 64,30%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,67%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,18%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,60%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,42%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 21,32% de su capacidad.
