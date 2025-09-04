Vox considera prioritario garantizar ayudas a los viticultores de Montilla-Moriles frente al mildiu

El diputado provincial de Vox en Córdoba, Rafael Saco, ha mostrado la preocupación de su grupo ante la situación que atraviesan los agricultores de la provincia por la amenaza del hongo mildiu, que ya ha provocado importantes daños en otros territorios de Andalucía.

Saco ha señalado en una nota de prensa que “el Partido Popular debe comprometerse de una vez a cumplir con los plazos en este tipo de ayudas y necesidades del campo”, advirtiendo que “el retraso en la gestión de estas medidas no es un detalle menor: significa pérdidas económicas cuantiosas, pérdida de cosechas enteras y, en muchos casos, el abandono de explotaciones familiares que no pueden soportar más demoras”.

El diputado provincial de Vox en Córdoba, Rafael Saco. / CÓRDOBA

El diputado provincial ha recordado que Córdoba no puede quedar en un segundo plano y sostiene que lo ocurrido en Huelva no debe servir como vara de medir para el resto de provincias. “Cada territorio tiene sus particularidades y Córdoba necesita soluciones adaptadas a su realidad, no comparaciones ni excusas. Lo que ocurrió en Huelva no puede ser la coartada del PP para desatender al campo cordobés”, ha subrayado.

Falta de ayudas en Huelva

En este sentido, Saco ha puesto como ejemplo lo sucedido en el Condado de Huelva. Según detallan, el grupo de Vox en la Diputación alertó recientemente de que el Partido Popular no ha cumplido con las ayudas comprometidas a los viticultores afectados por el mildiu. "A pesar de que existía un acuerdo político firmado para habilitar una línea de apoyo directo al sector, el PP ha incumplido los plazos, la vendimia ha comenzado sin ayudas concretas y los viticultores onubenses se sienten engañados y abandonados", asegura Vox Córdoba.

“Ese precedente debe servir de aviso: en Córdoba no podemos permitir que el PP repita el mismo patrón de incumplimientos. Nuestros agricultores necesitan certezas, plazos claros y ayudas efectivas. Cada día de retraso significa pérdidas para cientos de familias que viven de la tierra”, ha afirmado el diputado provincial.

Por último, Vox Córdoba ha recalcado que "la defensa del sector primario es irrenunciable" y que se trata de "un compromiso firme con quienes sostienen la economía rural". “Cuando llegue el momento, quedará claro si el Partido Popular cumple con su palabra o si vuelve a utilizar la difícil situación de los agricultores en su propio beneficio, como ya hemos visto en Huelva. En Vox estaremos vigilantes y no vamos a permitir que se juegue con el futuro del campo cordobés”, ha concluido Rafael Saco.