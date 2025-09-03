Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba están este miércoles 3 de septiembre al 44,88% de su capacidad, en el inicio de una semana en la que no se esperan lluvias.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 45,09% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 3 de septiembre de acuerdo con la CHG: