Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental

La segunda edición del Concurso Internacional Soil O-Live: Salud del Suelo y Calidad ya tiene ganadores. Cuatro aceites de oliva virgen extra andaluces han sido premiados en las distintas categorías del concurso: Almazaras de la Subbética, en frutado ligero y en frutado intenso; Sucesores de Hermanos López, en frutado medio y Agropecuaria El Puerto de Pegalajar, por contar con el suelo más saludable. La segunda edición del certamen vuelve a reconocer la calidad de los zumos de aceituna y su vínculo con la sostenibilidad, convirtiéndose en unos premios únicos por remarcar esta vinculación con el medio ambiente. Soil O-Live es un proyecto financiado al 100% por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Jaén, en el que participa Deoleo como primera empresa de aceite de oliva en el mundo. Con motivo de las acciones que desarrolla, ha formado a 931 agricultores en 41 formaciones. Precisamente, los galardones se entregarán en la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad en el Cultivo del Olivo (ICSOC) que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en Úbeda.

Jornada formativa

Durante la jornada organizada este martes, junto a una formación con agricultores celebrada en el Molino Aceitero del Conjunto Vergara de Doña Mencía, se celebró una formación sobre prácticas sostenibles y las ventajas de un correcto cuidado del suelo para lograr una mayor calidad del aceite. Salvador Cubero, alcalde de Doña Mencía, resaltó la importancia de este proyecto, que para Doña Mencía «es muy importante», siendo el motor principal económico de la localidad. Asimismo, Cubero destacó la presencia de la Universidad de Jaén en estos proyectos que avalan científicamente las acciones a desarrollar.

El coordinador del proyecto europeo Soil O-Live, Antonio Manzaneda, profesor de Ecología de la Universidad de Jaén, mostró su satisfacción por el número de muestras recibidas en el concurso internacional y la calidad de las mismas. «Resulta alentador que los agricultores y productores empiecen a tomar conciencia de la importancia de mantener un suelo sano y cómo ello repercute en la calidad del aceite», precisó. También hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando para informar y concienciar sobre sostenibilidad ambiental entre los profesionales del campo, recordando que el suelo, como recurso no renovable, es esencial para la productividad y la biodiversidad del olivar.

Deoleo

Por su parte, Juan Carrasco, manager global de Sostenibilidad de Deoleo, se mostró orgulloso de que Deoleo forme parte del proyecto de Soil O-Live y de ceder sus instalaciones para llevar a cabo la cata de este concurso, muy alineado con su estrategia global de sostenibilidad y su apuesta por transformar la cadena de valor del aceite desde el origen. «En Deoleo estamos convencidos de que la calidad de los aceites no solo no está reñida con el cuidado del entorno, sino que la calidad del aceite proviene de unas prácticas agronómicas sostenibles en el olivar», afirmó.

En la jornada formativa celebrada intervinieron Juan García, técnico de campo de Almazaras de la Subbética y Fernando Ruiz, gerente de la cooperativa Nuestra Señora de la Consolación (Doña Mencía), perteneciente al grupo Almaliva. Ambos resaltaron el importante papel de la cooperativa en el proyecto Soil O-Live y su adhesión al protocolo de sostenibilidad de Deoleo desde su lanzamiento en 2018. «En estos siete años hemos dado pasos decisivos en sostenibilidad: desde el cuidado y regeneración del suelo hasta la reducción de emisiones y la incorporación de prácticas más igualitarias en el campo», subrayó Ruiz, destacando la importancia de llevar trabajando en esta línea con anterioridad y que se haya posicionado la cooperativa menciana es «un buen marco para seguir en esta línea».

