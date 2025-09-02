El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes

Los precios del aceite de oliva han empezado a repuntar a lo largo del mes de agosto ante la escasez de existencias de enlace hasta que empiecen a llegar al mercado las nuevas producciones en torno al mes de noviembre.

Ha sido una campaña caracterizada por una elevada producción al final de la sequía y la correspondiente caída de los precios prácticamente desde el inicio del otoño. Ahora la situación parece que comienza a revertirse, si bien los precios siguen siendo bajos y la subida en las cotizaciones está siendo tímida.

De acuerdo con el último informe de precios del aceite de oliva del Ministerio de Agricultura, la última cotización en Andalucía situó el precio del producto en 3,81 euros por cada kilo (eso supone en torno a 1,1 litros de aceite). Y ya van cuatro semanas seguidas de incrementos en la región, cada vez añadiendo unos pocos céntimos. Hace cinco semanas estaba a 3,65 euros el kilo, que fueron aumentando paulatinamente hasta los 3,72, 3,74 y 3,76 antes de llegar a los mencionados 3,81 euros por kilo. Precisamente esta última semana ha registrado el mayor aumento del coste, siempre en origen y con valores referidos al virgen extra, el de máxima categoría, si bien se han dado subidas también entre el virgen y el lampante.

Porcentajes

En este periodo de un mes, el precio del aceite de oliva virgen extra en Andalucía ha subido un 4,4% de media, unos 16 céntimos por cada kilo. Es poco si se compara con la caída registrada desde el inicio de la temporada, que ha dejado las cotizaciones en prácticamente la mitad.

En las demás regiones productoras también ha habido subidas en las últimas cinco semanas: en Castilla La Mancha, el mismo incremento que en Andalucía, un 4,4% hasta los 3,88 euros por kilo de oro líquido; en Cataluña, un 7,5% de subida hasta alcanzar los 4,3 euros; y, finalmente, en Extremadura el ascenso se ha situado en un 7,8% con 4,14 euros por cada kilo de AOVE. La media española, teniendo en cuenta que Andalucía es la región con mayor producción con mucha diferencia, se queda en 3,86 euros por kilo y un incremento del 4,6%.

Esta subida de los precios se explica en parte por la escasez del aceite de enlace, que deberá ser suficiente hasta el otoño para evitar al desabastecimiento y cumplir con los compromisos de las exportaciones. Pero también influye la climatología: la ola de calor del verano hace que probablemente la próxima cosecha no sea tan elevada como se creía en un principio, aunque está por ver cómo se desarrollan los primeros meses del otoño, especialmente en cuanto a las lluvias. Aún no se conocen los aforos del sector del olivar, que todavía tardarán varias semanas en estar disponibles.

Las almazaras cordobesas son un buen ejemplo de la situación del mercado durante la actual campaña. A pesar de haber obtenido una cosecha por encima de las previsiones de los primeros aforos de la Junta de Andalucía, ya han sido capaces de vender prácticamente todo el aceite. En concreto, de las 291.000 toneladas de aceite de todas las categorías salidas de los molinos cordobeses desde el otoño pasado, el 95% ya se ha puesto en el mercado. En otras provincias y regiones esos valores están sensiblemente por debajo. En esas condiciones, queda poco aceite en los almacenes, lo que afecta directamente a los precios.

Quejas sectoriales

Las organizaciones agrarias han mostrado sus quejas por la caída en las cotizaciones del aceite, que eran previsibles al inicio del año agrícola después de haber alcanzado topes impensables durante el ejercicio anterior, con picos cercanos a los nueve euros por kilo. Según las sectoriales, en algunos casos incluso se podría estar vendiendo por debajo de los costes de producción, especialmente en los olivares con dificultades para implantar la mecanización y que soportan unos costes más elevados que las fincas con modelos intensivos o superintensivos, mucho más rentables. Incluso el ministro de Agricultura, Luis Planas, llegó a mostrar su preocupación por la volatilidad de los precios en el sector del olivar nacional y pidió una estabilización de esos pagos que sólo llegó al final de la campaña, cuando ya estaban muy bajos.

La campaña 2024-2025 arrancó con unos precios medios en el país de 7,39 euros por kilo, que poco después alcanzaron su pico con 7,40 euros por kilo; ya nunca se pasó de ahí y las operaciones fueron siempre en descenso. El precio medio en lo que va de campaña es de 4,52 euros por kilo.