DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 45,12% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba están este lunes 1 de septiembre al 45,12% de su capacidad, en el inicio de una semana en la que no se esperan lluvias.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 45,36% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 1 de septiembre de acuerdo con la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 63,18% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,56%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,81%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,96%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 42,47%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 22,04%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 65,93%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,88%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,51%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,08%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 84,35%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 22,02 de su capacidad.
