Ganaderos de todas las comarcas de Córdoba se quejan del debastecimiento de crotales electrónicos, según Asaja

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado en un comunicado del desabastecimiento de crotales electrónicos, lo que está ocasionando que los ganaderos de todas las comarcas, como Los Pedroches y el Guadiato, no puedan identificar muchos de los terneros nacidos en la última paridera para cumplir así con este nuevo sistema de identificación impuesto por el Ministerio de Agricultura el pasado 30 de junio.

Asaja Córdoba lamenta que apenas dos meses después de haber entrado en vigor la norma que obliga a su uso, “ya se ven los primeros problemas que genera” debido al desabastecimiento de crotales para abarcar a las parideras de ganado bovino.

Los ganaderos se quejan del “vacío” en el que se encuentran ya que, si no localizan los animales a tiempo, estarán incurriendo en una infracción, lamentando “que ninguna empresa distribuidora de crotales electrónicos nos surte de forma suficiente de este dispositivo para poder llevar su ganado identificado”.

Crotales antiguos

Además de ello, muchos ganaderos ya habían comprado y pagado crotales de los “antiguos” y, ahora, el Ministerio no les deja usarlos. Es decir, no pueden utilizar los anteriores y no disponen de los nuevos electrónicos suficientes. Lo razonable y lo que solicita Asaja es que se permita utilizar los “antiguos” a los ganaderos que dispongan de ellos hasta que finalicen sus existencias, independientemente de que haya o no crotales electrónicos. Si no, “el ministerio debería devolverles el dinero por la compra de los mismos”.

La organización agraria precisa que la identificación animal y la trazabilidad son una preocupación compartida por todo el sector ganadero, pero, en el caso del vacuno, este asunto quedó resuelto hace ya más de 30 años cuando se impuso la identificación individual mediante crotal auricular. Un sistema que “ha demostrado sobradamente su eficacia, y que permite que, desde su nacimiento, el 100% de los animales esté correctamente identificado con un número propio y exclusivo (su D.N.I)”.