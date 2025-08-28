Campiña Sur y sector vitivinícola lanzan un SOS por los graves daños del mildiu y reclaman ayudas

La sede de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa acogió ayer, miércoles 27 de agosto, una reunión urgente con el sector vitivinícola para abordar las consecuencias de la grave afección por mildiu que está castigando a los viñedos de la comarca.

El encuentro contó con una nutrida representación de cooperativas agrícolas, bodegas, lagares, sindicatos agrarios y el Consejo Regulador Montilla-Moriles, así como con los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Mancomunidad. La reunión dio lugar a un intenso debate en el que prácticamente todos los asistentes intervinieron, trasladando la profunda preocupación y el sentimiento de tristeza que vive el sector.

Los participantes coincidieron en que, si no se actúa con rapidez, muchos agricultores se verán obligados a arrancar las viñas y sustituirlas por otros cultivos más rentables, lo que supondría un desastre económico, social y cultural para la comarca y para la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

Reivindicaciones clave del sector

En el encuentro, el sector vitivinícola lanzó un paquete de reivindicaciones que consideran inaplazables. La principal demanda pasa por la concesión de ayudas directas por hectárea, de aplicación inmediata y sin trámites burocráticos, que puedan finnanciarse con fondos europeos, estatales o de emergencia. A ello se suma la exigencia de una mayor implicación de los servicios de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía, con más presencia en el territorio y un refuerzo de la formación e información a los agricultores.

Los asistentes reclamaron igualmente la realización de estudios rigurosos sobre el impacto del cambio climático en la propagación del mildiu, la habilitación urgente de líneas de crédito ICO, la mejora de los agroseguros —que calificaron de insuficientes— y la reducción de los módulos fiscales aplicados al viñedo, en términos similares a los que ya benefician al olivar.

El debate dejó patente además que la viña es un cultivo social, con fuerte capacidad de generar empleo y de distribuir la riqueza, por lo que, subrayaron, “no puede seguir tratándose como un cultivo de segundo nivel”.

Un SOS conjunto de alcaldías y sector

La reunión concluyó con un SOS lanzado desde la Mancomunidad y el conjunto del sector, reclamando un compromiso urgente tanto del Estado como de la Junta de Andalucía. Los alcaldes y alcaldesas presentes resaltaron la unidad política e institucional, al haberse reunido representantes de todos los signos políticos en torno a un mismo objetivo: defender el viñedo y evitar el colapso del sector vitivinícola en la Campiña Sur.

El presidente de la mancomunidad, Miguel Ruz, recordó que ya se han dirigido al Ministerio de Agricultura, a la Consejería de Agricultura de la Junta y a la Diputación de Córdoba solicitando ayudas extraordinarias, y agradeció la predisposición de la Diputación a colaborar en acciones de promoción del sector.

“Si el Estado y la Junta no actúan de inmediato, muchas viñas se arrancarán esta misma temporada, porque ahora es el momento en que los agricultores deben decidir si podan y reinician el ciclo. La comarca no puede permitirse perder un cultivo que es su motor económico y su seña de identidad”, concluyó el presidente Miguel Ruz.