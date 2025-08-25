La vendimia nocturna se impone para favorecer el estado sanitario de la uva

La vendimia nocturna se ha ido imponiendo paulatinamente en el marco Montilla-Moriles. Y lo que hace unos años se consideraba prácticamente como una «excentricidad» de unos pocos, hoy en día es una práctica cada vez más generalizada.

La recolección se lleva a cabo durante la noche, cuando las temperaturas aún no castigan con el rigor habitual del verano cordobés. Una forma de trabajar que no solo garantiza la frescura de la uva, evitando fermentaciones prematuras durante el transporte, sino que también mejora las condiciones de la cuadrilla, en un contexto de veranos cada vez más extremos.

Una mujer separa los pámpanos de la cepa para acceder a los racimos. / José Antonio Aguilar

De este modo, la imagen de las primeras luces del día iluminando las cajas recién cortadas habla ya de una tradición renovada y de una apuesta firme por la excelencia. Así, Bodegas Robles, santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha iniciado ya la vendimia de la uva Pedro Ximénez en la Finca Buytrón, un enclave privilegiado de Montilla que da origen a uno de sus productos más innovadores: el espumoso ecológico Robles Brut Nature. A pesar de que la cosecha de este año se presenta algo más corta por la incidencia del mildiu en primavera, desde la bodega han asegurado que la calidad y sanidad del fruto auguran una añada de nivel excepcional.

Las linternas frontales son herramientas imprescindibles en la zona. / José Antonio Aguilar

La elaboración de este espumoso se realiza siguiendo el método tradicional champenoise. Tras una primera fermentación, el vino se embotella para llevar a cabo una segunda fermentación en cristal, durante la cual se forma su característica burbuja natural.

Un jornalero muestra un racimo de uva Pedro Ximénez recién cortado. / José Antonio Aguilar

En otro punto del marco Montilla-Moriles, en la Viña del Arroyo, se desarrolla también de noche la recolección de las uvas de la variedad Sauvignon Blanc destinadas al vino blanco joven Cerroverde. Este viñedo, propiedad de Lagar Los Raigones, se encuentra en una de las zonas más singulares de la Sierra de Montilla: una ladera orientada al noroeste, en las faldas del Cerro Macho, que desciende suavemente hasta encontrarse con el Arroyo Benavente. En este terreno de secano, con suelo pobre en materia orgánica pero rico en carbonato cálcico, las cepas se han adaptado con el paso del tiempo hasta alcanzar su plenitud. Son plantas de 21 años que ya han encontrado su lugar en el subsuelo, absorbiendo nutrientes que se traducen en aromas más elegantes y complejos. El cultivo en vaso, tradicional en la zona, impide la mecanización de la recolección, lo que obliga a un trabajo manual que es emblema de Montilla.

