Las almazaras de Córdoba han dado salida ya al 95% del aceite producido esta campaña

Con la actual campaña del aceite de oliva a punto de terminar, las almazaras cordobesas (como las de todo el país) han dado salida ya a prácticamente todo el aceite que se ha producido en la temporada 2024-2025. Ha sido una buena campaña en cuanto a producción, tal como se esperaba cuando se dieron a conocer los primeros aforos el año pasado, tras dos años de sequía intensa. A pesar del aumento en el tonelaje, el aceite de oliva sigue teniendo una alta demanda y se vende todo. Otra cosa ha sido el comportamiento de los precios.

Los datos del Ministerio de Agricultura indican que las almazaras cordobesas (187 en todo el territorio, la segunda provincia del país sólo por detrás de la vecina Jaén que tiene casi el doble) han producido un total de 291.032 toneladas de aceite de oliva, un poco por encima de las previsiones iniciales. A fecha de 31 de julio, ya se habían puesto en el mercado 276.291 toneladas, el 95% de todo lo que ha salido de los molinos.

A esas cifras hay que añadir casi 21.000 toneladas más que proceden de aceite ajeno en depósito (no se ha producido en los molinos) o del stock almacenado fuera de las propias almazaras.

Imagen de aceite de oliva en una almazara de Córdoba. / CÓRDOBA

En todo el país la situación ha sido similar, así como la evolución de la campaña, aunque en términos porcentuales se ha vendido menos Se han producido 1.415.326 toneladas de aceite de oliva, una cifra que ya cambiará poco puesto que apenas se produce más aceite (en julio fueron tan sólo 297 toneladas de algunas variedades muy tardías. Se han vendido hasta el mes pasado 1.229.971 toneladas, el 86% de todo lo producido en el país. En el caso andaluz, la región que más aceite elabora con diferencia, salieron de las almazaras 1.143.230 toneladas de las que han llegado al mercado 974.159 (el 85% del total).

El enlace

En resumen, se ha producido mucho aceite y se ha vendido también en grandes cantidades. La consecuencia lógica de esta evolución del mercado será un enlace de campaña muy corto. El enlace es la cantidad de aceite que se reserva para su venta durante los meses en que no hay producción, normalmente desde mayo hasta noviembre. Las primeras aceitunas se recogen antes, a comienzos del otoño, pero salvo algunas variedades tempranas la mayoría van destinadas a las entamadoras de aceituna de mesa. A partir de noviembre, y sobre todo en diciembre y enero, se generalizará la campaña en la provincia y en todo el país.

En la actualidad, en las almazaras cordobesas apenas quedan (a fecha 31 de julio) 48.000 toneladas de aceite de oliva en todas sus variedades. En Andalucía son casi 280.000 toneladas y toda España unas 322.000 toneladas. Es una cantidad relativamente escasa para abastecer a un mercado que necesitó en julio más de 125.000 toneladas. Todo lo que queda en las almazaras y almacenes tendrá que bastar para cuatro meses, desde agosto hasta noviembre incluidos. El año pasado ya se dio esta misma situación, con un enlace muy corto aunque nunca hubo desabastecimiento.

Una joven coge aceite de oliva en el supermercado. / CÓRDOBA

Los precios

Los precios han ido bajando durante toda la campaña y ahora están (para el virgen extra) en 3,7 euros el kilo de media en el país, un 50% menos que en la campaña anterior. En Andalucía se cotiza incluso por debajo, a poco más de 3,6 euros el kilo, lo que ha provocado las quejas de los productores y las asociaciones sectoriales, que consideran que con esos precios hay fincas que no cubren ni siquiera los gastos.

Los costes de producción varían muchísimo según el tipo de plantación. Son mucho más bajos en el olivar superintensivo, con grandes concentraciones por hectárea, mientras que en olivares de montaña pueden ser hasta tres veces superiores, debido a la dificultad para la recogida y para implantar la mecanización, entre otras cuestiones. Entre medias está el olivar tradicional, el que predomina en la provincia de Córdoba.

