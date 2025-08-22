Agricultura

La Unión de Montilla promueve una vendimia infantil para favorecer el relevo

La cita, que tendrá lugar el sábado 30 de agosto, se ha consolidado en apenas tres años como una experiencia única para familias enteras

Una actividad de la vendimia infantil en ediciones anteriores.

José María Bellido

Montilla

La Cooperativa Agrícola La Unión, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, celebrará la próxima semana la tercera edición de su Vendimia Infantil, una actividad que busca acercar la tradición vitivinícola a los más pequeños para despertar su curiosidad por el mundo del vino.

La cita, que tendrá lugar el sábado 30 de agosto, a partir de las 10.00 de la mañana, se ha consolidado en apenas tres años como una experiencia única para familias enteras. Y es que no se trata solo de entregar las uvas y asistir a su molturación en vivo. La cooperativa, que desarrolla una de las mayores vendimias de Andalucía, persigue garantizar el relevo generacional en un sector que forma parte de la identidad de Montilla.

