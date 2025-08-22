La Unión de Montilla promueve una vendimia infantil para favorecer el relevo

La Cooperativa Agrícola La Unión, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, celebrará la próxima semana la tercera edición de su Vendimia Infantil, una actividad que busca acercar la tradición vitivinícola a los más pequeños para despertar su curiosidad por el mundo del vino.

La cita, que tendrá lugar el sábado 30 de agosto, a partir de las 10.00 de la mañana, se ha consolidado en apenas tres años como una experiencia única para familias enteras. Y es que no se trata solo de entregar las uvas y asistir a su molturación en vivo. La cooperativa, que desarrolla una de las mayores vendimias de Andalucía, persigue garantizar el relevo generacional en un sector que forma parte de la identidad de Montilla.