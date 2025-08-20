La Junta aportó un millón para un proyecto de ahorro de eficiencia energética en el regadío en Córdoba

En los últimos años, la Consejería de Agricultura ha concedido ayudas por valor de cerca de 28 millones de euros encaminadas a reducir la dependencia energética del regadío andaluz. Los proyectos subvencionados a través de las convocatorias de 2019, 2022 y 2023 conllevan una inversión público-privada total en el campo andaluz que roza los 53,4 millones de euros e incide en algo más de 107.300 hectáreas de cultivo de casi 33.450 agricultores.

En el ámbito energético, los 53 proyectos que respalda la Junta de Andalucía a través de estas convocatorias de ayuda permitirán ahorrar hasta 38,8 millones de kilovatios-hora anuales (Kwh/año).

El sector cordobés sólo presentó a estas convocatorias un proyecto que conllevaba una inversión público-privada de cuatro millones de euros y tenía aparejada una subvención de un millón de euros para mejorar la eficiencia energética de casi 24.000 hectáreas de cultivos de 2.212 regantes, ahorrando cerca de siete millones de kilovatios-hora al año.

El sector de Jaén es el que más expedientes aprobados reúne con un total de 18 ayudas por casi 9,4 millones.