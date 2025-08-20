Investigadores andaluces mejoran la paja de trigo para desarrollar lubricantes industriales sostenibles

Un equipo de investigación del Centro en Tecnología de Productos y Procesos Químicos (Pro2TecS) de la Universidad de Huelva ha transformado la paja de trigo en un aditivo que logra lubricantes más estables y ecológicos o refuerza las propiedades del asfalto, según informó la Junta de Andalucía en un comunicado.

El estudio, financiado a través del proyecto GreenAsphalt de la Consejería de Universidad, el programa europeo Feder, el Ministerio de Ciencia y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), contribuye a la economía circular aprovechando los residuos agrícolas y convirtiéndolos en un material con mejores prestaciones que los actuales de origen fósil, más contaminantes.

Los investigadores lograron modificar la pasta de celulosa, un compuesto que forma parte de la pared celular de las plantas, para convertirla en un espesante natural. Al mezclar este nuevo producto con aceite de ricino, un aceite vegetal muy común, crearon una sustancia parecida a una grasa industrial, como las que se usan para lubricar motores, rodamientos o engranajes.

Los investigadores que han realizado el estudio. / CÓRDOBA

En el artículo "Silylation of wheat straw cellulose pulp for its valorization as rheology modifier of industrial hydrophobic fluids: Cases of castor oil and bitumen" de la revista Carbohydrate Polymers exponen cómo también puede reforzar el asfalto que se usa en carreteras, haciéndolo más resistente al calor y al desgaste.

Con recursos naturales

Actualmente, muchas grasas industriales se hacen con litio, un metal con una alta demanda debido a su utilización para la fabricación de baterías y cuya extracción genera un alto impacto ambiental. Además, el asfalto tradicional requiere aditivos derivados del petróleo para mejorar su resistencia. “Este nuevo material, sin embargo, se fabrica a partir de residuos agrícolas, la paja de trigo y aceites vegetales, lo que lo hace mucho más sostenible. Es biodegradable, renovable y aprovecha un subproducto que normalmente se quema tras la cosecha, lo que genera contaminación”, indica a la Fundación Descubre, organismo dependiente de la Consejería de Universidad, el profesor del área de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Huelva José Enrique Martín Alfonso, autor del artículo.

La clave del proceso está en una reacción llamada sililación, que consiste en la modificación de la estructura química del material y en la mejora de sus propiedades fisicoquímicas. “Hemos sido pioneros en la aplicación de esta reacción para su uso en la creación de este aditivo, logrando mejores resultados que con otros métodos anteriores”, añade el autor.