DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 46,91 de su capacidad
Los embalsesde Córdoba están este miércoles 20 de agosto al 46,91% de su capacidad, en el inicio de una semana de nuevo con calor sofocante.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 47,29% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 18 de agosto de acuerdo con la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,16% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,61%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 46,22%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,20%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 46,91%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 23,87%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,78%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,91%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,17%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,70%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,02%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 23,44% de su capacidad.
