Viñedo
El consejo regulador de Montilla-Moriles alerta de plagas como el melazo o el mosquito verde
El último boletín técnico de la Agrupación de Producción Integrada (API) también recomienda prestar atención a las podredumbres en aquellas parcelas que, libres de mildiu, presentan gran carga de uva
El Aula de Viticultura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha alertado en el último boletín técnico de la Agrupación de Producción Integrada (API) de la presencia de diversas plagas en el marco vitivinícola cordobés que requieren vigilancia y, en algunos casos, una actuación inmediata.
Entre ellas destaca el melazo o cochinilla algodonosa (Pseudococcus), que, si bien es más dañina en la uva de mesa, ha comenzado a detectarse de forma incipiente en viñedos de uva para vinificación. Según ha precisado la ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura, su control pasa por la aplicación de técnicas de producción integrada, combinando lucha biológica y química, aireando la vegetación de las cepas y localizando los focos de forma individual.
A su vez, en viñas de recolección manual, se recomienda avisar al personal de vendimia si se observan hojas, brotes o racimos con exudaciones de melaza, que en ocasiones puede gotear al suelo. El Aula de Viticultura ha avanzado que, si fuera necesario, preparará información específica para la próxima campaña con el fin de identificar posibles focos.
Plantaciones vulnerables
En paralelo, el consejo regulador ha advertido de la especial vulnerabilidad de las plantaciones jóvenes, de uno o dos años, frente al mosquito verde. En estos casos, se recomienda tratar de forma sistemática durante el primer y segundo año. En el resto de viñedos, se han observado tanto larvas como ejemplares adultos, sobre todo en las zonas apicales o superiores de los pámpanos. Para las parcelas con maduración más tardía, la indicación es actuar antes de la vendimia, mientras que en aquellas parcelas ya recolectadas se aconseja continuar los tratamientos si persiste la presencia de la plaga.
Por otro lado, la polilla del racimo se mantiene en niveles bajos en la zona Montilla-Moriles. Esta mariposa, de vuelo crepuscular, coincide con la salida de los murciélagos, cuya intensa actividad cazadora de insectos en esta época contribuye de manera significativa a frenar su proliferación.
El Aula de Viticultura también ha llamado a prestar atención a las podredumbres en aquellas parcelas que, libres de mildiu, presentan gran carga de uva y frondosidad de pámpanos, ya que estas condiciones pueden favorecer su aparición.
El mildiu
Aunque el apartado de plagas centra gran parte de la atención del Aula de Viticultura en este tramo final de la campaña, el mildiu también copa su interés, tras haber dejado una importante huella en muchos viñedos del marco.
El Aula de Viticultura detalla que la enfermedad ha provocado una notable heterogeneidad en la maduración de la uva, lo que obliga a cada viticultor a realizar muestreos individualizados por parcela, en función de la carga de uva y de la superficie foliar. «Las cooperativas y bodegas disponen de equipos calibrados para medir el grado Baumé, dato que determinará el momento de inicio de la recolección», recuerda Ángela Portero.
- El atractivo de la vendimia francesa para 400 jornaleros cordobeses: 'Condiciones, alojamiento, salarios y jornadas reguladas
- Los productores alertan de la caída en el precio de melones y sandías de Córdoba
- El olivar de regadío cordobés es el segundo más caro de España
- La selección genética permite ir en busca del olivo perfecto en Córdoba
- La encrucijada de los incendios forestales en Córdoba
- La Junta confirma la presencia de lengua azul en 409 explotaciones ganaderas de Córdoba
- El rebrote de la lengua azul desata la preocupación entre los ganaderos de Córdoba
- Las ventas de aceite de oliva alcanzan las cifras más altas de la última década