La Junta invierte más de 300 millones de euros en fomentar el relevo generacional y actualizar la maquinaria del campo

La Junta de Andalucía impulsa la modernización y el relevo generacional en la agricultura y la ganadería con ayudas por más de 300 millones de euros que, según el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, "redundarán en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones e impulsarán el atractivo del sector para los jóvenes".

Según una nota de prensa, Fernández-Pacheco ha recalcado que "contar con nuevos profesionales es vital para que esta tierra, líder en producción de alimentos sostenibles y de calidad, continúe generando riqueza y oportunidades en las zonas rurales y contribuyendo a la soberanía alimentaria no sólo de España, sino de la Unión Europea", ha explicado.

En los últimos años, según la Consejería de Agricultura, han prestado un "importante apoyo" al sector primario para que Andalucía sea un "referente" en modernización y en avance hacia "una producción aún más sostenible e innovadora". Para ello, han asegurado que la incorporación de "nuevas tecnologías permite aumentar la rentabilidad de las explotaciones al incrementarse la eficiencia en el uso de los recursos y reducir costes". También han añadido que "la llegada de nuevas generaciones de profesionales, cada vez más especializados, conlleva también nuevas oportunidades para el sector andaluz".

Por un lado, las ayudas que gestiona la Junta incluyen el presupuesto de 130 millones de euros contemplado para subvenciones que respaldan a agricultores y ganaderos de hasta 40 años decididos a poner en marcha sus proyectos empresariales en el territorio andaluz.

En total, han solicitado estas subvenciones, según han confirmado, más de 2.900 jóvenes de todas las provincias andaluzas, provocando esto una "nueva incorporación de jóvenes".

En cuanto a las provincias andaluzas, en el caso de Almería, la Consejería de Agricultura ha recibido 516 solicitudes; en Cádiz, los interesados ascienden a 214; en Córdoba, a 407; en Granada, a 457; en Huelva, a 272; en Jaén, a 478; en Málaga, a 130, y en Sevilla, a 436. El Gobierno andaluz "está ultimando la revisión de las peticiones presentadas y estima que en el mes de septiembre podría publicarse el listado provisional de beneficiarios", han subrayado.

3.800 beneficiarios de ayudas a nueva maquinaria

Con respecto a la actualización del equipo, la convocatoria de ayudas para la adquisición de nueva maquinaria, según han detallado, "está ya resuelta definitivamente" y se benefician de ella alrededor de 3.800 productores de diversos sectores. En total, las ayudas concedidas por la Junta se acercan a los 175 millones de euros.

La Consejería ha destacado especialmente "el apoyo al olivar andaluz", al que se destinan 65,7 millones de euros del montante total de estas subvenciones que "impulsan la modernización de explotaciones".

Por provincias, en Almería se han aprobado 339 expedientes que suponen 13,7 millones de euros en ayudas; en Cádiz se han concedido 354 resoluciones por valor de 14,6 millones; y en Córdoba, los expedientes ascienden a 690 y el montante económico a 31,7 millones de euros. Granada, por su parte, concentra 612 resoluciones por 29,1 millones de euros; Huelva, 238 expedientes y 11,1 millones; Jaén, 818 resoluciones y 43,7 millones; Málaga, 164 expedientes y 7,2 millones, y Sevilla, 636 resoluciones y 24 millones.

Finalmente, Fernández-Pacheco ha apuntado que "la producción agroalimentaria es uno de los pilares que sustentan la economía de Andalucía" y que esta actividad, además, cumple también "un importante papel social en gran parte del territorio de la región al contribuir a la fijación de la población a las zonas rurales, donde se ubican mayoritariamente estas empresas".