El mildiu provocará daños en la DOP Montilla-Moriles por importe de 15,9 millones de euros

El mildiu provocará este año daños en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles por valor de 15,9 millones de euros. Eso es lo que se desprende de un informe elaborado por el Consejo Regulador que ha dado a conocer Izquierda Unida (IU), cuyos responsables han asegurado que la enfermedad reducirá en más de la mitad la cosecha de uva. Por ello, han iniciado una recogida de firmas para exigir ayudas urgentes a todas las administraciones. La portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, señaló que, según un informe del Consejo Regulador, de fecha 1 de julio, «se calcula que la cosecha se va a reducir en un 53%». En ese sentido, la edil subrayó que esta caída de producción supondrá «una ruina absoluta para las familias que viven de la vid».

El mildiu, conocido también como añublo o mildeo, es un hongo parásito originario de América que, si las condiciones climáticas le son favorables, puede arrasar todos los órganos de la vid. Ataca sobre todo racimos y bayas jóvenes, pero también hojas y tallos, afectando a la cantidad y a la calidad de la uva y, en consecuencia, del vino. En casos graves, los viticultores deben adaptar la vinificación para mitigar sus efectos, con un aumento de costes y un riesgo de pérdida de valor enológico.

53% de la superficie

Rodríguez indicó que, en Montilla, la incidencia de la plaga rondaba el 53 por ciento de la superficie de vid, mientras que hay municipios como Fernán Núñez, MorilesMonturque o Aguilar de la Frontera, donde las pérdidas sobre pasarían el 60 por ciento. Una situación que, como recordó la edil, «llevaba mucho tiempo sin pasar» en el marco vitivinícola cordobés donde, en torno a 7.000 familias, viven del cultivo de la vid o de la industria en torno al vino.

Además de las pérdidas directas, Rosa Rodríguez recordó que «hay muchas explotaciones que han tenido que ser tratadas» con productos fitosanitarios que han supuesto importantes desembolsos económicos para los agricultores. «Es decir, que las fincas no afectadas lo han evitado gracias a un esfuerzo extra en productos de prevención», apuntó la portavoz municipal de IU, quien recalcó que estas medidas «representan, a la postre, una disminución de los ingresos que se podrían percibir por el cultivo de la vid».

Ante las pérdidas estimadas en 15,9 millones de euros en todo el marco Montilla-Moriles, IU ha decidido iniciar una campaña de recogida de firmas en toda la comarca «para pedir tanto al Ministerio de Agricultura como a la Junta de Andalucía y, también, a la Diputación, una serie de ayudas encaminadas a paliar tanto a esa pérdida de cosecha como ese gasto extraordinario en productos fitosanitarios».

