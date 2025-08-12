Las ventas internacionales de frutas y hortalizas de Córdoba superan los 93 millones hasta mayo

El valor de las ventas internacionales de frutas y hortalizas de Andalucía ha crecido entre enero y mayo un 11 % respecto a los cinco primeros meses de 2024 hasta superar los 4.555 millones de euros, según los datos de la Consejería de Agricultura de la Junta. Córdoba ha exportado 68.900 toneladas vendidas por un valor de 93,7 millones de euros.

De los 2,2 millones de toneladas de productos hortofrutícolas exportados, cerca de 1,5 millones corresponden a legumbres y hortalizas, que han alcanzado un valor de casi 2.470 millones de euros, mientras que la venta de 750.000 toneladas de frutas han rozado los 2.085 millones de euros en los mercados internacionales.

El valor de las ventas de frutas y hortalizas de enero a mayo de 2025 supone cerca del 57 % del montante que alcanzaron todos los productos agroalimentarios andaluces exportados en este periodo (casi 8.040 millones).

Almería lidera las exportaciones

Del análisis por provincias se desprende que Almería ha comercializado en el extranjero en estos meses más de 1,4 millones de toneladas de productos hortofrutícolas valoradas en casi 2.306 millones de euros. Cádiz ha exportado 87.730 toneladas de frutas y hortalizas por 107,3 millones de euros y Granada, cerca de 94.570 toneladas por 244,4 millones de euros.

En el caso de Huelva, estas exportaciones han alcanzado las 319.657 toneladas y los 1.300 millones de euros; en Jaén se han rozado las 1.687 toneladas y los cinco millones de euros y desde Málaga se han vendido en el exterior 99.454 toneladas de productos hortofrutícolas que han reportado 273,5 millones de euros.

Desde Sevilla se han exportado entre enero y mayo de este año un total de 136.330 toneladas de frutas y hortalizas valoradas en 225,3 millones de euros.

Alemania y Francia, los principales compradores

Atendiendo a los principales destinos de estas exportaciones andaluzas, destaca en primer lugar Alemania con cerca de 704.280 toneladas de productos hortofrutícolas valoradas en más de 1.444 millones de euros.

En segunda posición, aunque con mucha diferencia, se encuentra Francia con compras a Andalucía que superan los 617 millones de euros (más de 345.930 toneladas).

Tras este país se encuentran los mercados de Países Bajos (casi 546,6 millones de euros y cerca de 253.430 toneladas) y Reino Unido (más de 490 millones de euros y casi 213.250 toneladas).

Pimientos, fresas y pepinos

Entre enero y mayo destacan especialmente las exportaciones de pimientos, que han superado las 294.000 toneladas valoradas en 703,4 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 21 % y representa el 8,7 % del total de las ventas internacionales de los alimentos y bebidas de Andalucía en este período.

También tienen un peso económico importante las exportaciones de fresas, que en sólo cinco meses de 2025 han superado los 636 millones de euros (+8 %) por la venta de más de 199.000 toneladas en el extranjero, y un peso de casi el 8 % del total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas.

En tercer lugar se sitúa el pepino, cuyas exportaciones se han incrementado en valor un 22,5 % en los cinco primeros meses de este año hasta los 437,8 millones de euros de euros (cerca de 294.000 toneladas) y un peso del 5,4 % del importe total de las exportaciones agroalimentarias en la región.

Entre otras frutas y hortalizas, Andalucía también ha comercializado en el extranjero entre enero y mayo de 2025 tomates valorados en 333,6 millones de euros; frambuesas por 254 millones de euros; aguacates que han reportado 216,6 millones de euros; y calabacines valorados en 209 millones de euros.