Solo 159 cotos podrán cazar tórtolas comunes

Respecto a la tórtola común, Asaja indicó en un comunicado que será el primer año en que se podrá cazar la especie tras varios de prohibición de su caza. Los cotos que hayan realizado los trámites necesarios durante la primavera y hayan formalizado los trámites requeridos, están incluidos en un listado de cotos con cupo asignado, que ha sido publicado en BOJA. Sólo se podrá cazar la tórtola dos días concretos, el 23 y 24 de agosto. Estas condiciones tan específicas para poder cazar la especie han supuesto que de los 1.500 cotos de caza que aproximadamente tenemos en la provincia cordobesa, sean solo 159 los acotados que disponen de cupo para cazar la especie.

Asaja recuerda que se ha declarado, otro año más, la emergencia por los daños que habitualmente causa el jabalí, para el cual se considera toda la provincia en emergencia; y por otro lado, respecto al conejo, indicar que por primera vez la provincia de Córdoba se ha quedado fuera de esta declaración de emergencia por daños, no habiendo actualmente ningún municipio cordobés en esta situación. Tan solo se han declarado en emergencia por daños de conejos determinados municipios de las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.