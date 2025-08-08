Junta y científicos andaluces unen fuerzas para acercar la biotecnología a la ciudadanía

La Fundación Descubre, promovida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, y la Asociación de Biotecnólogos de Andalucía (AsBAn) han firmado un acuerdo marco con el objetivo de promover acciones conjuntas en materia de comunicación y divulgación de la biotecnología. El convenio de colaboración ha sido suscrito por el secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y vicepresidente de la Fundación Descubre, Antonio Posadas, y el presidente de la Asociación de Biotecnólogos de Andalucía, Adrián Macías de la Rosa.

El acuerdo marco subraya el firme compromiso de ambas entidades para colaborar en el desarrollo de acciones conjuntas a fin de impulsar actividades e iniciativas en materia de comunicación social de la ciencia, especialmente vinculadas a la biotecnología.

Tras la firma del convenio AsBAn se compromete a colaborar activamente en el desarrollo de material para proyectos que desarrolla Fundación Descubre como Clickmica y Biodiversidad. Los enlaces de la vida, así como a organizar y coordinar eventos de Ciencia al Fresquito en diversas localidades de Andalucía. Del mismo modo, la Asociación buscará expertos, al tiempo que dará difusión a la Guía Experta y Ciencia Ciudadana.

Otras líneas de cooperación

Por su parte, la Fundación Descubre se compromete a apoyar las jornadas de puertas abiertas que promueve AsBAn, apoyar la organización de eventos de carácter divulgativo, difundir en sus canales de comunicación habituales la realización de las acciones y organizar actividades asociadas a la Fundación Descubre. Ambas partes, además, se comprometen a trabajar conjuntamente y facilitar la participación en acciones de formación.

La Asociación de Biotecnólogos de Andalucía (AsBAn) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a los profesionales y estudiantes del sector de la Biotecnología, con el objetivo de promover y divulgar la figura de estos y el desarrollo del sector biotecnológico en Andalucía. Asimismo, fomenta y organiza actividades de formación de interés para todos sus asociados con el fin de mejorar la especialización y cualificación de todos ellos.