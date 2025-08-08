DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 48,81 de su capacidad
Los embalsesde Córdoba están este viernes 8 de agosto al 48,81% de su capacidad, en el inicio de una semana de nuevo con calor sofocante.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 49,28% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 31 de julio de acuerdo con la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 71,11% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,37%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 52,58%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 75,44.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,35.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 25,73%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,04%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,16%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,61%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,14%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,79%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 25,03% de su capacidad.
